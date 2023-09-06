Генетик дав 7 "нічних" порад, які проженуть депресію і покращить настрій

Як сон впливає на організм

У Центрі громадського здоров'я українцям нагадують: сон - це можливість очищення мозку від різноманітних речовин, які накопичилися там у процесі активної життєдіяльності мільярдів нервових клітин.

Зокрема, український патофізіолог та генетик Віктор Досенко у подкасті "Простими словами" каже, що коли такі нервові клітини починають активно працювати, вони створюють навколо себе багато різних ушкоджених білків та молекул. Вони зникають під час сну шляхом спеціальної дренажної системи - глімфатичної.

Патофізіолог додає, що 90% роботи глімфатичної системи відбувається під час сну. Тобто глімфатична система - це ніби клінінгова компанія, яка виконує свою роботу вночі.

"Це таке додаткове наукове пояснення, чому нам сон потрібний. Цю систему не так давно описали, вона дає відповідь на багато запитань, чому у людей та у тварин при відмові від сну порушується передусім психічне здоров'я, виникає депресія", - каже Досенко.

Позбавлення людини сну - це жахливе катування (ілюстративне фото: Freepik)

Чому не вдається заснути

Фахівець зазначає, що позбавлення людини сну - це жахливе катування. Люди, які з професійних якихось мотивів не можуть спати вночі чи у них нестача нічного сну, мають вищий ризик виникнення певних захворювань, пов'язаних зі стресом.

Також фаза швидких рухів очей є вирішальною та найкоротшою під час нашого сну. Тобто можна проспати 10 годин, але якщо протягом цих 10 годин не було цієї фази, висипання не буде.

Якщо людина не може заснути через стрес, то варто спробувати фізичні навантаження перед сном.

"Інтенсивне фізичне навантаження дозволяє більш ефективно використати час, який є на цей сон. Важливим є навантаження на м’язи ніг", - додає фахівець.

Як покращити сон

Для того, щоб покращити свій сон та почуватися краще, науковець радить дотримуватись таких порад: