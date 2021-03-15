Покойся с миром, Воин: на Донбассе погиб украинский боец
На Донбассе в субботу, 13 марта, во время выполнения служебных обязанностей погиб военный из зоны ООС Дмитрий Бухтияров. Ему было 45 лет.
Детали рассказали в пресс-службе Креминского городского совета на странице в Facebook.
Как отмечается в сообщении, Дмитрий Бухтияров проходил военную службу по контракту в различных подразделениях Вооруженных Сил Украины с 2015 года. Точная причина и место смерти и украинского защитника не указана.
"13 марта во время выполнения служебных обязанностей погиб 45-летний боец ООС, Дмитрий Юрьевич Бухтияров. Он проходил военную службу по контракту в разных подразделениях Вооруженных Сил Украины с 2015 года. Мужчина отличался смелостью, упорством и имел обостренное чувство справедливости, любви к родной земле. У Дмитрия осталась жена, двое детей и родители", - говорится в сообщении пресс-службы.
Креминский городской совет высказал соболезнования родственникам погибшего и сообщил, что прощание с бойцом состоится во вторник.
"Креминский городской совет выражает искренние соболезнования семье погибшего. Покойся с миром, Воин. Вечная Вам память. Церемония прощания состоится во вторник, 16 марта, в 10:00 в Доме Культуры, на Площади Красной", - добавили в городском совете.
На Донбассе погиб Дмитрий Бухтияров
Напомним, ранее мы сообщали о том, что от пули снайпера погиб 30-летний боец ООС Александр Пекур.
А также мы писали о том, что на Донбассе погиб старший солдат из 24-го штурмового батальона "Айдар" Владимир Оноприенко.