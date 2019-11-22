Пока учителю делали массаж: под Николаевом школьнице сломали нос на уроке

В школе Николаевской области ученица третьего класса получила травму на уроке физкультуры. При этом учитель в это время "сидела в телефоне", а другая школьница делала ей массаж спины.

Об инциденте в школе №4 города Южноукраинск рассказала сестра девочки Дарья Максимова. Девушка создала публикацию на странице Батьки SOS в Facebook.

По словам Дарьи, во время урока в ребенка бросили баскетбольный мяч. Ребенок выбежал с окровавленным носом, а учитель заметила ее отсутствие только после того, как к ней подошли дети и рассказали о произошедшем.

Медсестра вставила девочке вату в нос, а учитель сказала "та ничего, там только синяк будет". Ребенок половину урока пролежал у медсестры, и только потом маме позвонили и рассказали о случившемся.

В больнице школьнице диагностировали перелом носа. При этом ни учитель физкультуры, ни классный руководитель, ни директор не поинтересовались состоянием ребенка.

Сестра пострадавшей ученицы пишет, что родители уже написали на педагогов заявление в полицию.

Скандал в школе Южноукраинска (скрин: facebook.com/Батьки SOS)