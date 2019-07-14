Пока родители занимались своими делами: под Николаевом поезд сбил 3-летнего ребенка

13 июля около 15:30 поезд сбил 3-летнего ребенка в городе Первомайске, который находится в Николаевской области. Трагедия произошла на железнодорожном перегоне "Конецполь - Первомайск-на-Буге". Об этом сообщают ФАКТЫ.

Отмечается, что родители не усмотрели за ребенком, и он самостоятельно отправился к железной дороге. Он увлеченно играл вблизи проходящего грузового состава, который зацепил его.

Пострадавшего ребенка в больницу увезла скорая. На данный момент врачи борются за его жизнь в реанимации.

Ребенка трех лет сбил поезд под Николаевом (фото: РБК-Украина)

Следственно-оперативная группа, которая также оперативно выехала на место происшествия, выяснила, что пострадавший живет вместе с родителями неподалеку от железной дороги.

Следственным отделением Первомайского отдела полиции начато уголовное производство по ст. 276 УК Украины "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта".

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