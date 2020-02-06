Пока в Раде дрались, "слуга народа" смотрел сериал: момент попал на видео

Нардеп от "Слуги народа" попался в Верховной Раде за просмотром сериала во время заседания. В то время, как в парламенте бушевали страсти и драки из-за рассмотрения закона о рынке земли, депутат Александр Кабанов проявил интерес к кинематографу.

Так, политик на своем рабочем месте открыл ноутбук и смотрел кино. За этим занятием его заметили журналисты, после чего сняли момент на видео.

"Включил себе кино. Вот нам показывает оператор, как кто-то из народных избранников на ноутбуке смотрит, наверное, какой-то фильм", - сказала ведущая на телеканале "112 Украина".

Ее коллега предположил, что это мог быть сериал "Слуга народа".

Согласно схеме размещения депутатских фракций и групп в сессионном зале, речь идет Кабанова.

Нужно сказать, что нардеп ранее уже попадался в Раде за сторонним занятием. Некоторое время назад он на рабочем месте выбирал в сети люксовый автомобиль - новый кроссовер Jaguar F-Pace.

Чтобы купить машину в рассрочку, ему нужно было предоставить справку о доходах, но выдавать ему ее не спешили, из-за чего депутат нагрубил своей помощнице.

Депутат от "Слуги народа" Александр Кабанов смотрел сериал в Раде