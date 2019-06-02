Похоже на съемки "Ералаша": дерзкое ограбление в Киеве шокировало сеть

В одном из киевских кафе произошел неприятный инцидент: на улице Никольско-Слободской украли сумку с деньгами и прочими ценными вещами. Об этом сообщил Киев Оперативный в социальной сети Facebook.

Неравнодушных жителей города и всех, кто был в заведении на момент совершения преступления, просят о помощи.

"В Флагмане на ул. Никольско-Слободской, молодыми людьми, что на видео, совершена кража денег из сумки. Если вы владеете информацией об этих людях, напишите нам в личные сообщения. Анонимность гарантирована", - указано в сообщении.

На данное видео отреагировали пользователи, отметив, что ограбление было крайне неаккуратным и вор мог попасться, хоть этого и не произошло:

Знали куда лезут. А вообще, похоже на съемки "Ералаша". Как можно допускать такое легкомыслие?

А чего сразу не ловят или охрана за камерами не следит?

Пусть все наворованные деньги пойдут им на лекарства.

Преступники должны понести наказание.

Очень нагло и уверенно работали. Странно, что никто не заметил.

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