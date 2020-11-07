Похож на COVID-19: у летучих мышей нашли еще одну инфекцию

Японские ученые обнаружили у летучих мышей еще один вирус, генетический код которого на 81,5% совпадает с COVID-19. Инфекцию выявлено в экскрементах летучих мышей, которые обитают в Японии. Специалисты утверждают, что этот вирус не передается людям.

Как пишет ТАСС со ссылкой на телевидение Японии, для исследований специалисты Токийского университета помет отобрали еще семь лет назад.

Ученые утверждают, что для людей не опасна обнаруженная форма вируса. Этот факт они доказали во клинических испытаний.

Однако, это впервые, когда в Японии обнаруживают вирус с настолько высоким процентом сходства с коронавирусом. Но специалисты отметили, что в Китае уже были обнаружены летучие мыши, в организме которых присутствует вирус, схожий с COVID-19 на 95%.

Напомним, в Дании люди массово заразились коронавирусом от норок. Из-за нового мутированного штамма коронавируса уничтожат 17 млн животных. Впоследствии стало известно об аналогичных случаях в Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США.

Также мы писали о том, что после выздоровления у многих пациентов появляются странные симптомы. По итогам ряда проведенных исследований ученые составили перечень наиболее распространенных последствий.