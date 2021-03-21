UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Похоронили погибших в ДТП и сами попали в аварию: жуткое ДТП в Одессе

Автор: Анна Киселева

В Одесской области возвращаясь после похорон двух девушек, погибших в ДТП 16 марта, автомобиль с двумя мужчинами въехал в реку. Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением машины.

Подробности происшествия рассказали в ГУ НПУ в Одесской области.

ДТП в Одессе

В Одесской области водитель BMW врезался в грузовик, в результате чего погибло две 17-летние девушки, находившиеся на пассажирских сиденьях. 31-летнего водителя и 21-летнего парня госпитализировали с многочисленными травмами.

Легковушка на большой скорости врезалась в фуру DAF, которая стояла на обочине. Полиция устанавливает подробности инцидента.

ДТП в Балте

18 марта состоялись похороны погибших в ДТП от 16 марта девушек. Мужчины, по данным "Вартові еспресо", возвращались с похорон и сами попали в смертельное ДТП. Авария произошла 18 марта поздно вечером на улице Пушкинской в г. Балта Одесской области.

ДТП в Балте 18 марта (фото: od.npu.gov.ua)

Как сообщается, автомобиль Mercedes влетел в реку Кодыма, где машина перевернулась. По предварительной информации нетрезвый водитель не справился с управлением. Спасателям удалось достать живым водителя 1987 г. р. с переохлаждения и пассажира того же возраста, который скончался от полученных травм.

Напомним, что ранее в Польше столкнулись два автобуса, пострадали более 20 человек.

Также мы сообщали, что под Харьковом в ДТП с Tesla пострадали шесть человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДТПаварияводители
Читайте также
В Киеве пьяная девушка на иномарке устроила серию ДТП и скрылась: ищет весь город (видео)
На украинских дорогах станет больше патрульных с радарами: где будут проверять скорость
Прогноз погоды