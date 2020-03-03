Похолодание и сильные дожди: синоптики сообщили о резких перепадах погоды

Погода в Украине в ближайшие дни будет аномально теплой как для первой декады марта, однако к концу недели ожидается существенное понижение температуры воздуха. Также большинство регионов накроет умеренными и сильными дождями.

В воскресенье, 8 марта, дожди ожидаются в большинстве областей Украины. Сухая погода прогнозируется только на востоке и юге страны. Температура воздуха снизится и в некоторых регионах похолодает до +5 +7 градусов.

На востоке 8 марта будет сухо, без существенных осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах + 4 +7 градусов, днем ожидается от +11 до +14 градусов.

В южных областях без осадков, переменная облачность. Ночью в регионе от +5 до +8 градусов, днем воздух прогреется до +10 +15 градусов. В Крыму сухо, облачно. Ночная температура составит +5 +7 градусов, дневная +13 +15 градусов.

На западе Украины синоптики прогнозируют сильные дожди, местами умеренные. Ночная температура воздуха опустится до +2 +5 градусов, днем будет прохладно, +5 +7 градусов, местами до +9 градусов.

Центральные и северные области также будут охвачены дождями разной интенсивности. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +4 +7 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +10 +13 градусов.

В Киеве 8 марта ожидается пасмурная погода, с кратковременными дождями. Ночью +5 +7 градусов, днем немного потеплеет, до +10 +12 градусов.

Карта погоды в Украине на 8 марта

Тем временем, в среду, 4 марта, в Украине ожидается аномально теплая погода, осадки прогнозируются только в западных областях страны. Температура воздуха местами достигнет +18 +19 градусов.

На востоке страны сухо, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от +2 до +6 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +15 +17 градусов, местами возможно до +18 +19 градусов.

В южных областях тепло и сухо, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от +5 до +8 градусов, днем +16 +18 градусов, в Одессе будет прохладнее, +12 +14 градусов. В Крыму сухо и солнечно. Ночью +6 +8 градусов, днем +17 +19 градусов.

На западе страны синоптики прогнозируют сильные и умеренные дожди, местами возможны ливни. Ночью в регионе от +4 до +6 градусов, днем преимущественно будет тепло, +11 +14 градусов, во Львове и на Волыни – всего +7 градусов.

В центральной части страны, а также на севере, ожидается сухая и солнечная погода, без осадков. Ночью от +4 до +6 градусов, днем воздух прогреется до +14 +17 градусов, местами до +17 +19 градусов.

В Киеве 4 марта синоптики прогнозируют сухую, но облачную погоду. Ночью от +5 до +7 градусов, днем столбики термометров покажут +15 +17 градусов.

Карта погоды в Украине на 4 марта