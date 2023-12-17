"Пох*й": Тополя різко відповів Галичу, який критикував його пісню "Фортеця Бахмут"

Що каже лідер гурту "Антитіла"

Як виявилося, Тополя вже чув про слова Галича. Критика пісні "Фортеця Бахмут" змусила його не стримувати емоції та перейти на нецензурну лексику.

"Мені пох*й взагалі, що говорить Женя Галич та інші музиканти, чесно. А стосовно того, чи ця пісня була потрібна, нехай Женя пройде те, що "Антитіла" пройшли. А потім понаписує своїх пісень, на які мені так само буде пох*й", - сказав Тополя і почав сміятися.

Також він додав, що не хоче обговорювати реакцію інших відомих людей, які щось казали про цю пісню. Тополя наголосив на тому, що цей трек дійсно важливий.

"Ми співали "Фортецю Бахмут" в акустиці. І цю пісні співають усі, військові співають. Про цю пісню вже багато дали коментарів військові саме. І для мене це найбільший показник", - зазначив артист.

Тополя відповів Галичу, який критикував його пісню про Бахмут (скріншот)

"Ця пісня написана з власних переживань. Там кожне слово, де речитатив, це все власне переживання. Це все те, крізь що ми проходили. І було чітке усвідомлення, що це потрібно зробити. Тоді, в той момент, щоб підняти дух. І вона сталася, і вона працює. Все інше мене мало бентежить", - резюмував музикант.

Що про пісню "Фортеця Бахмут" казав Галич

Нагадаємо, у вересні цього року лідер гурту O.Torvald заявив, що пісня "Антитіл" нібито є "Байрактарщиною". При цьому Галич казав, що його це дратує.

"Байрактарщина - це спекуляція на тих чи інших темах, тому що це популярно. Але ще є хайпожори, які використовують у своїх піснях, творчості те, що б'є нижче пояса. Хочете прямо? Це пісня "Фортеця Бахмут". У той час, коли відбуваються події у Бахмуті. Як до цього ставитися? Мене це дратує. Кажу як є", - заявляв артист.