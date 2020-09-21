Пограничник назвал бойцов ВСУ "свиньями": история получила неожиданный поворот

Украинский пограничник Игорь Шарун сравнил на видео в ТікТок воинов Вооруженных сил Украины со свиньями. Оскорбительное видео облетело весь интернет, а граждане РФ активно его репостят. Несмотря на минутную славу в сотни тысяч лайков, пограничник решил извиниться за свои действия. Свои извинения украинский пограничник написал в Facebook.

Он назвал свой поступок необдуманным и позорным.

"Сегодня мое имя в украинском обществе прозвучало в очень негативном свете. И причиной этому стал мой необдуманный и позорный поступок. Сразу отмечу, что на данный момент я прохожу военную службу в рядах Государственной пограничной службы Украины. И потому из-за необдуманности своих действий мне вдвойне стыдно. Я прошу прощения у всех защитников Украины!" – написал пограничник.

Также служащий заявил, что видео создавалось не с целью насмешки над армией Украины.

"Я сознательно выбирал для себя путь защиты Украины и остаюсь патриотом нашей Родины … Еще раз прошу прощения у своих собратьев и каждого, кто защищает нашу страну, за эту ситуацию", – заверяет Шарун.

Несмотря на это, после публикации видео в СМИ руководство взялось за создателя оскорбительного видео. В ведомстве заявили, что уже начали служебное расследование. При этом уже установлено, что военнослужащий с такой фамилией и именем действительно проходит службу в пограничной службе.

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