Погода в Украине выровняется: синоптик назвала дату

По словам эксперта, температура воздуха в течение дня в большинстве областей будет +12 +16 градусов, местами на Западе (Закарпатье) и в южной части (Одесская область) до +18 градусов.

Свежее будет воздух днем ​​в восточных областях, от +9 до +13 градусов, уточнила синоптик.

Где будут заморозки

Ночью в западных областях и местами в северных возможны заморозки 0-3 градуса.

Дожди в четверг останутся только в восточной части Украины, на остальной территории будет сухая погода, даже с солнцем.

"Подрастет, кому интересно, атмосферное давление", - отметила Диденко.

Сильный ветер, северного направления будет – на Юге, Востоке, в центральных областях. В северных областях ночью порывистый, завтра днем ​​- умеренный. В западной части перейдет на южный, умеренный.

Погода в Киеве

В столице 14-го апреля погода обещает быть комфортной. Осадки маловероятны, днем ​​потеплеет до +12, +13 градусов. Ночью все равно будет холодно от +3 до +5 градусов. Ветер ближайшей ночью погудит, но потом утихнет.



"15 апреля из ближайшей перспективы – синоптический рахат-лукум, сухо, солнечно, +18 градусов", - рассказала Диденко.

Погода на Вербное воскресенье

На Вербное воскресенье в Украине снова похолодает, до +4 +9 градусов, и больше осадков. На Востоке и юго-востоке 17 апреля будет тепло, до +12 +16 градусов.



Возобновление потепления ожидается с 19-20 апреля.