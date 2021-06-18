Погода в Украине на выходных будет опасная и местами жуткая: зальет дождями полстраны

Погода в субботу

19 июня на востоке страны ожидается сильный ветер, облачность, осадками зацепит Днепр и окрестные районы. Ночью от +15 до +18 градусов, днем прогреется до +26 +30 градусов.

В южной части пройдут сильные дожди, местами ожидаются грозы и шквальный ветер. Ночью +15 +17 градусов, днем +27 +29 градусов, в Одессе +24 +26 градусов. В Крыму кратковременные дожди, ночью +15 +17 градусов, днем +26 +28 градусов.

На севере сухо, небольшая облачность и сильный ветер, но без осадков. Ночью +15 +17 градусов, днем +27 +29 градусов.

В западной части сухо будет только в Ровно и на Волыни, в остальных областях – сильные дожди, возможны ливни. Ожидается сильный ветер. Ночью в регионе +14 +16 градусов, днем +25 +27 градусов.

В центральной части пройдут кратковременные дожди, шквальный ветер. Ночью +15 +17 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

В Киеве 19 июня осадки не прогнозируются, ветер восточный, со штормовыми порывами. Ночью в столице +16 +18 градусов, днем +27 +29 градусов.

Погода в воскресенье, на Троицу

20 июня восточная часть страны будет в зоне сухой и ясной погоды, осадки не прогнозируются, но ожидается сильный ветер с порывами. Ночью в регионе +16 +18 градусов, днем от +27 до +30 градусов, местами до +31 градуса.

На юге синоптики обещают грозы, ливни, возможен град. Ночью в регионе +16 +18 градусов, днем прогреется до +26 +28 градусов. В Крыму без существенных осадков, ночью +17 +19 градусов, днем +24 +26 градусов.

В северной части дождь пройдет только ночью, днем будет сухо. Температура воздуха в ночное время составит +16 +18 градусов, днем +28 +30 градусов.

Западные области накроет сильными грозами и дождями, ночная температура будет колебаться в пределах +15 +17 градусов, днем ожидается от +25 до +17 градусов, местами прогреется до +29 +31 градуса.

В центральной части страны пройдут грозы, возможны ливни и град. Ночью +16 +18 градусов, днем от +27 до +29 градусов.

В Киеве 20 июня небольшой дождь пройдет ночью, днем будет сухо и солнечно. Температура воздуха в ночные часы составит +16 +18 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +27 +29 градусов.

Карты погоды в Украине на выходные, 19-20 июня