UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Погода в Украине преподнесет весенний сюрприз: где будет теплее всего

Погода в Украине 31 марта будет теплой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине 31 марта, четверг, будет очень теплой и весенней.

Что будет с погодой в стране - читайте ниже в нашем материале Styler.

"Максимальная температура воздуха в большинстве областей будет составлять +12+18 градусов, а в отдельных районах центральных областей и южной части предположительно до +17+20 градусов", - сообщила синоптик Наталка Диденко.

Где в Украине будет прохладно

Исключение для южной части – прибрежные районы, где может быть значительно свежее из-за близости холодных морей.

Также первые признаки грядущего, в конце недели, похолодания будут наблюдаться кое-где в западных областях Украины и в северных районах Сумщины, Житомирщины, Черниговщины - там температура воздуха ожидается более скромной, +7 +12 градусов.

Западный регион Тернопольщина, Хмельницкая, Ивано-Франковская и Черновицкая область - будет в зоне тепла 31 марта.

Сильный ветер вероятен завтра в юго-восточной части Украины.

Какая погода будет в Киеве

"В Киеве 31 марта ожидается один из самых теплых дней в ближайшей перспективе - днем ​​в четверг до +18 градусов. Небольшой дождь возможен, но ничего существенного", - сообщила Диденко.

Эксперт предупредила, что в дальнейшем температура воздуха начнет снижаться.

"+12 градусов, + 8 градусов, а в воскресенье, 3 апреля, столбики термометров будут колебаться вблизи 0-3 градусов тепла, ночью до небольших 'минусов'. Возможен мокрый снег!" - резюмировала она.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине