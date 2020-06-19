Погода будет ухудшаться: синоптики предупредили о грозах, ливнях и понижении температуры

Погода в Украине в субботу, 20 июня, ожидается неблагоприятная в большинстве областей страны. Синоптики прогнозируют усиление ветра, сильные грозы, ливни, местами возможен град. Также возможно понижение температуры воздуха в нескольких областях.

На востоке страны сухо будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, в остальных регионах пройдут сильные грозы и ливневые дожди. Температура воздуха в ночные часы составит +17 +19 градусов, днем ожидается от +28 до +32 градусов.

В южных областях пройдут сильные грозовые и ливневые дожди, ветер усилится до штормовых значений. Ночью в регионе от +17 до +19 градусов, дневная температура составит +26 +28 градусов, в Одессе будет прохладнее, от +24 до +26 градусов. В Крыму пройдет сильная гроза, ночью +16 +18 градусов, днем от +25 до +27 градусов.

На севере страны синоптики прогнозируют грозы, штормовой ветер, местами возможны ливни и град. Ночная температура будет колебаться от +17 до +19 градусов, днем столбики термометров покажут от +27 до +29 градусов.

На западе все области накроет сильными грозами и ливнями, местами возможен град. Усиление ветра до штормовых порывов. Температура воздуха в регионе опустится, ночью ожидается от +14 до +16 градусов, днем в большинстве областей от +21 до +25 градусов.

В центральной части страны синоптики прогнозируют сильный штормовой ветер, грозы и ливни. Ночью ожидается от +17 до +19 градусов, днем от +26 до +29 градусов.

В Киеве 20 июня пройдет гроза, ветер северо-западный, с порывами. Температура воздуха ночью составит +18 +20 градусов, днем от +27 до +29 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 20 июня

Напомним, ранее мы писали о том, какие области Украины пострадают от непогоды.

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