Погода на 8 марта: синоптик шокировала прогнозом

Погода в Украине на 8 марта 2020 года не очень порадует жителей страны. В воскресенье, в Международный женский день похолодает, а атмосферный фронт принесет с собой осадки. Температура воздуха по всей стране ощутимо снизится, а большие тучи закроют ясное небо. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

"В субботу, 7 марта, дожди появятся в западных и северных областях Украины. 8 марта западный холодный воздух сдвинется на северную часть Украины, поэтому там похолодает на 3-6 градусов. На остальной территории в воскресенье будет замечательная теплая погода", - сообщила синоптик.

По словам Диденко, в Киеве 7 марта начнут собираться влажные облака, но еще будет тепло, а 8 марта в столице погода ожидается на любителя - пойдут дожди и ощутимо похолодает.

Также синоптик обрадовала украинцев прогнозом на пятницу, 6 марта. Будет сухо, дождей не предвидится. Теммература порадует весенними градусами , ожидается до +14 тепла.

"Дождей серьезных 6 марта в большинстве областей Украины - не будет, потому что будет преобладать антициклональный характер погоды, восточный антициклон пока будет сдерживать западную влагу", - отметила Диденко.

В Киеве 6 марта существенных осадков не ожидается, утром какие-то немного дождевые капли прольются на отдельные районы столицы. Температура воздуха днем ​​будет колебаться вблизи +11 +13 градусов.

Синоптическая карта (фото: facebook.com/tala.didenko)