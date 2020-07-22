Над погибшим военным медиком после смерти грубо издевались боевики: на тело трудно смотреть

Над Николаем Илиным после смерти издевались боевики (Скриншот с YouTube)

Журналисты сообщили об ужасном состоянии тела погибшего на Донбассе врача

На Донбассе погиб от пуль террористов военный медик Николай Илин. Врач с позывным "Эстонец" пытался унести с поля боя тело раненого товарища. Сейчас стало известно, что террористы не положили тело в морг. Оно было изувечено от паха до головы. Судя по всему, его вскрыли, а потом зашили.

Как сообщает Укринформ, на останки невозможно смотреть.

"Отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасны, что на них нельзя смотреть и, тем более, публиковать. По непонятным причинам оно было распорото от таза до шеи, после чего грубо сшито", - сказано в издании.

Отметим, что до этого на сепаратистских ресурсах появлялись фото, где из тела медика торчал нож.

Тело не хранилось в морге, из-за чего оно покрылось большими трупными пятнами.

Погибший на Донбассе военный медик Николай Ильин был гражданином Эстонии. Он погиб 13 июля под Зайцево Донецкой области, когда в составе эвакуационной группы пытался забрать с поля боя бойца, который получил несовместимые с жизнью ранения.

Напомним, 13 июля украинский военный подорвался в районе Зайцево Донецкой области; позже в ВМС Украины заявили о гибели бойца Дмитрия Красногрудя, его тело передали украинской стороне.

В этот же день на место его гибели после подтверждения режима тишины выдвинулась эвакуационная группа, в составе которой был медик Николай Ильин с позывным "Эстонец"; группа попала в засаду, боевики открыли огонь, в результате чего он и погиб.