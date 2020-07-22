ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Над погибшим военным медиком после смерти грубо издевались боевики: на тело трудно смотреть

Среда 22 июля 2020 08:50
Над погибшим военным медиком после смерти грубо издевались боевики: на тело трудно смотреть
Над Николаем Илиным после смерти издевались боевики (Скриншот с YouTube)
Автор: Людмила Жукова

Журналисты сообщили об ужасном состоянии тела погибшего на Донбассе врача

На Донбассе погиб от пуль террористов военный медик Николай Илин. Врач с позывным "Эстонец" пытался унести с поля боя тело раненого товарища. Сейчас стало известно, что террористы не положили тело в морг. Оно было изувечено от паха до головы. Судя по всему, его вскрыли, а потом зашили.

Как сообщает Укринформ, на останки невозможно смотреть.

"Отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасны, что на них нельзя смотреть и, тем более, публиковать. По непонятным причинам оно было распорото от таза до шеи, после чего грубо сшито", - сказано в издании.

Отметим, что до этого на сепаратистских ресурсах появлялись фото, где из тела медика торчал нож.

Тело не хранилось в морге, из-за чего оно покрылось большими трупными пятнами.

Погибший на Донбассе военный медик Николай Ильин был гражданином Эстонии. Он погиб 13 июля под Зайцево Донецкой области, когда в составе эвакуационной группы пытался забрать с поля боя бойца, который получил несовместимые с жизнью ранения.

Напомним, 13 июля украинский военный подорвался в районе Зайцево Донецкой области; позже в ВМС Украины заявили о гибели бойца Дмитрия Красногрудя, его тело передали украинской стороне.

В этот же день на место его гибели после подтверждения режима тишины выдвинулась эвакуационная группа, в составе которой был медик Николай Ильин с позывным "Эстонец"; группа попала в засаду, боевики открыли огонь, в результате чего он и погиб.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины преступлениямедик
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь