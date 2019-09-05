Погибли в один день: в Чернигове преступники расправились с молодой парой из-за машины

Убийство в Чернигове - погибла семейная пара (Коллаж РБК-Украина)

Восьмилетняя девочка чудом избежала гибели, но лишилась обоих родителей

В Чернигове злоумышленники напали на молодую семейную пару и убили их из-за старенького автомобиля Lanos. Вместе с ними могла оказаться и их 8-летняя дочка, но к счастью, ее незадолго до трагедии забрали бабушка с дедушкой. Историю жуткой трагедии рассказали в "КП в Украине".

Валерия Пацкан и Алексей Сидоренко жили душа в душу. Как рассказывают близкие и друзья, они были очень дружной парой и никогда не ссорились. Они познакомились 10 лет назад, потом поженились, через пару лет у них родилась дочка Майя.

Сначала у них с работой не заладилось, хотя оба получили хорошее образование, но молодожены не унывали и открыли свое собственное дело – лоток на рынке с посудой. Их всегда видели вместе – они привозили дочку в школу, забирали ее со школы, вместе ездили на работу, вместе отдыхали.

Валерия с Алексеем (фото: facebook.com/Валерия Пацкан)

"Это была настолько образцово-показательная семья, что и представить трудно в наше время. Они как в сказке – всегда были вместе, веселые, позитивные. Я ни разу не видела, чтобы Лера была угрюмой или не в настроении. Утром Майю привезут в школу, после уроков – встречают, никогда не расставались. Вот и умерли в один день", - рассказала мама одноклассницы Майи.

В тот роковой день семья отправилась отдохнуть на берег Десны. Бабушка и дедушка, родители Леры, заехали за Маей, так как погода начала портиться, а супруги остались еще ненадолго на природе.

Спустя пару часов мама Леры начала звонить дочери, так как забыла курточку внучки, но телефон уже не отвечал. А рано утром к ним в дом пришла полиция и сообщила, что Леру с мужем убили грабители.

Местные бандиты позарились на старенький автомобиль. Они расстреляли супругов в упор. Валерии достались пули в спину и затылок, Алексею – в спину и лоб. Стрельбу услышали местные жители и вызвали полицию и скорую помощь, но помочь семейной паре уже не смогли – они умерли почти сразу.

Валерия Пацкан с дочерью Майей (Фото: facebook.com/Валерия Пацкан)

Преступников задержали спустя несколько часов. На допросе они признались, что покалечили жизнь целой семьей из-за автомобиля.

Майя узнала о смерти родителей сразу – она услышала, что говорила полиция. Девочка теперь находится на воспитании бабушки и дедушки. Они еще не старые люди и готовы вырастить внучку самостоятельно.

В полиции сообщили, что открыто уголовное производство по ч.3 ст.289 УКУ Украины (Незаконное завладение транспортным средством), а также производство по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство). Санкции первой статьи предусматривают лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, санкции второй – пожизненное заключение.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Киевом женщина зарезала экс-возлюбленного.

А также рассказывали о том, что под Черниговом бывший участник АТО устроил кровавую поножовщину.