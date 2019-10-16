Погиб от пули снайпера: на Донбассе отдал жизнь за Украину военный

На Донбассе 15 октября погиб от снайперской пули украинский военный Юрий Владимирович Громович. Об этом печальном известии сообщает Цензор.нет. Известно, что погибший воин был родом из Харькова и родился в 1983 году.

Пуля попала в героя в районе Авдеевки. Он служил в 92-й отдельной механизированной бригаде.

О дате и времени прощания будет сообщено в ближайшее время.

На Донбассе погиб Юрий Громович (censor.net.ua)

Напомним, что на Донбассе погиб воин бригады Рыцарей зимнего похода Иван Дейкун. Его жизнь забрали вражеские пули, которые были выпущены из крупнокалиберного пулемета в Красногоровке Донецкой области.

Также мы сообщали, что 10 октября, на Донбассе в зоне проведения ООС погиб старший матрос Юрий Волк. Он защищал суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщает 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.