Погиб накануне свадьбы: под Харьковом похоронили 23-летнего бойца

В Чугуеве провели в последний путь бойца, который отдал свою жизнь за Украину
Под Харьковом в Чугуеве провели в последний путь бойца 92-й отдельной механизированной бригады Германа Бродникова, который погиб в результате обстрелов Авдеевки. Его смерть наступила 7 ноября.
На прощание с защитником Украины пришли сотни друзей, родственников, знакомых и односельчан. Хоронили военного в закрытом гробу. Погибшему было 23 года. До своей смерти он мечтал уйти в увольнение и жениться на любимой девушке.
Герман пошел воевать на Донбасс в 2016 году. У него остались мама, сестра и девушка. Как сообщают харьковские СМИ, у Германа отец также погиб на Донбассе.
В день гибели в Авдеевке Герман и еще трое его побратимов разгружали древесину для обеспечения позиций, когда попали под обстрел из ракетной установки ПРУТ.
"К большому сожалению, сообщаем на месте погиб старший солдат Герман Бродников. Ему было всего 23 года. В ряды 92 ОМБр парень пришел в 2016 году. Он был преданным и славным сыном своей родины, а еще верным другом и побратимом. Еще трое армейцев получили многочисленные ранения различной степени тяжести, один из бойцов в тяжелом состоянии", - написали его побратимы.