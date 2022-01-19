Погиб 37-летний актер Гаспар Ульель, который считался одним из самых красивых французов

Один из ярких представителей французского кинематографа и звезда грядущего сериала Marvel "Лунный рыцарь" накануне катался на курорте на юге страны на лыжах, и попал в серьезную аварию на склонах в регионе Савойя.

Обладателя премии "Сезар" (2017 год) на вертолете срочно транспортировали в клинику, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

Будучи актером и моделью по профессии, Гаспар также активно занимался спортом, и участвовал в лыжных соревнованиях, а также занимался плаванием, скейтбордингом, серфингом и теннисом.

Гаспар Ульель (фото: elle.ladmedia.fr)

Ульель более всего известен по фильмам "Ганнибал: Восхождение", "Сен-Лоран", "Это всего лишь конец света", "Долгая помолвка".

Кроме того, актер также был "лицом" аромата Chanel Bleu de Chanel, снимаясь в рекламе этого парфюма, режиссером которой был оскароносный Мартин Скорсезе.

Гаспар Ульель считался одним из самых красивых мужчин во Франции.

Кстати, шрам на левой щеке актера, ставший особенностью его внешности, Гаспар получил еще в 9-летнем возрасте в результате нападения добермана - мальчик тогда хотел покататься на собаке верхом.

Гаспар Ульель (фото: France Bleu)

Гаспар Ульель (фото: Getty Images)

Кроме премии "Сезар", он также был награжден Орденом Искусств и литературы (2015 год) и "Люмьер" (2003 и 2015 годы).

У Гаспара Ульеля остался маленький сын (2016 года рождения). Матерью ребенка является французская модель и певица Гаэлли Пьетри, с которой актер вместе около 9 лет.

Гаспар Ульель со своей женой Гаэль Пьетри на вручении премии "Сезар" в 2015 году (фото: Georges Biard)

Перед этим он встречался, в частности, с актрисой Марион Котияр, дочерью принцессы Монако Каролины Шарлоттой Казираги, сводной сестрой Венсана Касселя Сессисль Кассель, моделью Джорданн Крантелль.

Гаспар Ульель (фото: Getty Images)