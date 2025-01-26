Поганий симптом чи корисна звичка? Вчені розібралися, чому люди розмовляють самі з собою

Легше вирішувати завдання

За словами професора психології Гері Луп'яна з Університету Вісконсін-Медісон, розмова з собою вголос - це абсолютно нормально та корисно. Він додав, що це полегшує розв'язання проблем та складних завдань.

У своєму дослідженні він довів, що люди явно недооцінюють силу слів. Завдяки добровольцям він з'ясував дуже цікаві речі. Професор показав їм набір випадкових фотографій і попросив відшукати на них не найхарактерніші предмети, наприклад, вилку.

"Промовляючи вголос, ви допомагаєте підтримувати візуальний образ предмета активним у вашій свідомості під час пошуку", - підкреслив вчений.

Він радить під час біганини по квартирі у пошуку ключів, спробувати повторювати "ключі, ключі, ключі" - і є ймовірність, що ви знайдете їх швидше.

Додаткова мотивація

Часто коучи та психологи радять людям повторювати собі, дивлячись у відображення в дзеркалі, що вони найкращі, найгарніші, заслуговують на щастя тощо.

Зараз це називається розумним словом "афірмація" - фактично, це самонавіювання, яке створює позитивний настрій, мотивує та налаштовує на успіх.

Вчені з'ясували, що коли спортсмени промовляли свої рухи вголос у підбадьорливій чи навчальній манері - вони грали краще, а паси були швидше та точніше.

"Розмова з самим собою допомагає залишатися зосередженим на завданні та дає сигнал, коли можна перемикатися", - додав професор.

Допомагає впоратися зі стресом

Коли людина відчуває тривогу, стрес, стикається з чимось новим та лякаючим, вона більш схильна до розмов з собою. Хочеться зрозуміти свої переживання і діалог с собою у цьому допоможе.

Психотерапевт Габрієль Морс навіть дав декілька фраз, які можна говорити вголос:

У мене є все, що мені потрібно, щоб пройти через це

Я в порядку. Це дійсно страшно, але мені не загрожує небезпека

Це не буде тривати вічно. Мені неприємно, але я у безпеці

"Тривожні думки можуть легко перекрити голос логіки, однак вербалізація цих тверджень допомагає. Особливо у тих випадках, коли ви відчуваєте сильні емоції", - пояснює науковець.

Допомагає справитися з самотністю

Бувають ситуації, коли ми опиняємося в соціальній ізоляції. Наприклад, як під час пандемії. Але й зараз так буває часто - депресія, хвороби, період після народження дитини у молодих мам, довгі відрядження.

Самотність напружує та викликає депресивні стани. І саме тут допомагають внутрішні діалоги. До речі, одне з досліджень раніше показало, що єдині діти в родині частіше спілкуються самі з собою або вигаданим другом, ніж ті, у кого є брати чи сестри.

Легше випустити пар

Вчені кажуть, що вилаятися вголос - це працює як розрядка, є можливість випустити пару. Після цього людина відчуває себе значно краще. А ще це гарний спосіб без сварок та конфліктів донести до близьких свої почуття.

"Я можу розмовляти сам з собою вголос, щоб дати дружині зрозуміти, що я справді злий чи засмучений. Я розмовляю сам з собою, але знаю, що вона почує і може відреагувати на мої слова", - розповів професор.

Більша усвідомленість

Дуже важливо вміти розуміти свої емоції та регулювати їх. В цьому якраз корисні діалоги з самим собою.

"Щодня у нас в голові виникають тисячі випадкових думок. Розмова вголос заспокоює, допомагає контролювати потік думок, сприяючі усвідомленості", - наголошують вчені.

Як говорити з собою і не викликати підозри

Якщо ви відчуваєте потребу поговорити з собою, випустити емоції, а немає можливості усамітнитися - вдягніть навушники та удавайте, ніби спілкуєтеся з кимось телефоном.

При цьому можна говорити, жестикулювати, навіть сваритися. І ніхто не запідозрить, що з вами щось не так. А у вас буде можливість виговоритися, заспокоїтися, упорядкувати думки та навіть знайти нові ідеї.