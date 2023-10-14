"Погані сусіди": дієтолог назвала продукти, які не можна поєднувати між собою

Що варто знати

За словами експерта, є загальні схеми, які розроблені фахівцями в галузі дієтології. Але вони не враховують індивідуальну непереносимість кожної людини. Йдеться, наприклад, про генетичні особливості (непереносимість лактози, глютену), або коли не враховують імунну відповідь на їжу.

Однак, існують певні принципи, дотримуючись яких, можна сформувати раціон для ефективнішого травлення та засвоєння. Важливо враховувати також час використання харчових груп. Вони відповідають біологічному ритму травної системи.

Дієтолог каже, що у ввечері перетравлення тваринних протеїнів набагато ефективніше і можливе навіть уві сні. Крохмалисті продукти, або ті, що містять цукор та фруктозу, мають бути включені в прийоми їжі першої половини дня (сніданок, обід).

"Решта продуктів, з переважанням волокон і клітковини, доречні в будь-який час і в будь-яких поєднаннях і також підходять для гарнірів", - каже експерт.

Які продукти можна і не варто поєднувати

Ідея полягає в тому, що щось можна їсти разом - і це приносить користь для здоров'я, і інші продукти не варто поєднувати через зворотні причини - для перетравлення цих страв потрібні різні групи ферментів.

Зокрема, молоко під час потрапляння в шлунок зазвичай згортається під дією кислого шлункового соку. Але якщо в шлунку міститься й інша їжа, молоко обволікає її та ізолює від процесу перетравлення на досить тривалий час.

Таким чином їжа не перетравлюється, а гниє. Цукор і кондитерські вироби краще повністю вивести з раціону. Оскільки поєднання будь-якої їжі з цукром у процесі його стрімкого засвоєння спричиняє сильне бродіння.

Такі процеси створюють ідеальні умови для розростання дріжджоподібного грибка Кандида, що є першопричиною багатьох людських проблем зі здоров'ям.

Виняток становить лише натуральний мед - в організмі він засвоюється набагато повільніше за звичайний цукор. Однак, мед також часто викликає в деяких людей гіперчутливість, про яку вони навіть не здогадуються.

Бобові містять приблизно 25% білка і 50% вуглеводів (крохмалю), що вже є причиною їх важкого засвоєння. Боби - це комбінація типу "хліб і м'ясо", і кожен із двох його компонентів потребує абсолютно різного процесу засвоєння. Варто з обережністю ставитися до бобових і не поєднувати їх із м'ясом, що ще більше ускладнює процес перетравлення.

Це стосується лише страви дитинства - "макаронів по-флотськи", де використовували макаронні вироби далеко не з твердих сортів пшениці зі смаженим яловичим фаршем.

Дієтолог зазначила, що у кров потрапляє в різних кількостях усе, що з'їдає людина. Тому все це впливає на стан імунної системи.