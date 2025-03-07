Погані сперматозоїди: що це означає і як дізнатися, чи є у вас проблема?

Якість сперматозоїдів є важливим фактором для чоловічого здоров’я та фертильності. Багато зовнішніх і внутрішніх чинників можуть негативно впливати на їх стан та робити їх "поганими".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів оперуючий лікар-уролог і завідувач урологічного відділення 18-ї міської лікарні в Києві Олександр Наумчук.

Що таке погані сперматозоїди

За словами медика, це якість самого сперматозоїду, а саме порушення рухливості. Він може бути в будові якийсь нестандартний: з двома головками, з двома хвостиками.

"І елементарно, якщо є порушення температурного режиму, то сперматозоїди будуть погані. І якість цього сперматозоїду не дасть можливість завагітніти парі й мати дитину", - додав він.

До того ж на якість сперматозоїда впливає і прийом афродизіаків. Якщо є регулярний правильний прийом репродуктивів, відбувається підвищення тестостерону.

"Чим більше тестостерону, тим краще працюють яєчка. Чим краще працюють яєчка, тим краща якість простати", - пояснив Наумчук.

Також важливим фактором є вибір правильної білизни, вона має бути не з синтетики і щоб не парила. Температурний режим при не правильній білизні в органах калитки порушується і знижується якість сперматозоїдів.

Як перевірити якість сперматозоїдів

Щоб перевірити якість сперматозоїдів, найкраще пройти медичне обстеження, зокрема, спермограму. Це основний тест для оцінки якості сперматозоїдів. Спермограма визначає:

кількість сперматозоїдів - їх кількість на мілілітр сперми

рухливість - відсоток сперматозоїдів, які рухаються вперед, що є важливим для запліднення

морфологія - форма сперматозоїдів

концентрація сперматозоїдів - визначення кількості сперматозоїдів у зразку

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