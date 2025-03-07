Погані сперматозоїди: що це означає і як дізнатися, чи є у вас проблема?
Якість сперматозоїдів є важливим фактором для чоловічого здоров’я та фертильності. Багато зовнішніх і внутрішніх чинників можуть негативно впливати на їх стан та робити їх "поганими".
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів оперуючий лікар-уролог і завідувач урологічного відділення 18-ї міської лікарні в Києві Олександр Наумчук.
Що таке погані сперматозоїди
За словами медика, це якість самого сперматозоїду, а саме порушення рухливості. Він може бути в будові якийсь нестандартний: з двома головками, з двома хвостиками.
"І елементарно, якщо є порушення температурного режиму, то сперматозоїди будуть погані. І якість цього сперматозоїду не дасть можливість завагітніти парі й мати дитину", - додав він.
До того ж на якість сперматозоїда впливає і прийом афродизіаків. Якщо є регулярний правильний прийом репродуктивів, відбувається підвищення тестостерону.
"Чим більше тестостерону, тим краще працюють яєчка. Чим краще працюють яєчка, тим краща якість простати", - пояснив Наумчук.
Також важливим фактором є вибір правильної білизни, вона має бути не з синтетики і щоб не парила. Температурний режим при не правильній білизні в органах калитки порушується і знижується якість сперматозоїдів.
Як перевірити якість сперматозоїдів
Щоб перевірити якість сперматозоїдів, найкраще пройти медичне обстеження, зокрема, спермограму. Це основний тест для оцінки якості сперматозоїдів. Спермограма визначає:
- кількість сперматозоїдів - їх кількість на мілілітр сперми
- рухливість - відсоток сперматозоїдів, які рухаються вперед, що є важливим для запліднення
- морфологія - форма сперматозоїдів
- концентрація сперматозоїдів - визначення кількості сперматозоїдів у зразку
Вас може зацікавити
- Дієтолог назвала 4 поради, які допоможуть чоловікам зберегти своє здоров'я
- Які продукти не можна вживати чоловікам 40+?
- Лікарі називали перші ознаки раку простати, які не можна ігнорувати
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.