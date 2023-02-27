Погані сни у дитинстві збільшують ризик захворювань мозку у дорослому віці: відкриття вчених

Нове дослідження показало зв'язок між нічними кошмарами та поганими снами у дітей та збільшенням ризику розвитку у дорослому віці прогресуючих захворювань головного мозку, когнітивних порушень, що можуть призвести до деменції та хвороби Паркінсона до 50 років.

Як показало дослідження доктора Абідемі Отайку, академічного клінічного наукового співробітника NIHR у галузі неврології в Бірмінгемському університеті (Велика Британія), у дітей віком від 7 до 11 років, які регулярно бачать погані сни та нічні кошмари, майже вдвічі вища ймовірність розвитку когнітивних порушень (основна ознака деменції) до досягнення 50-річного віку.

Крім того, ймовірність діагностування у них хвороби Паркінсона більша у 7 разів до досягнення п'ятдесятиліття.

Враховуючи, що наразі немає ліків проти жодного з цих станів, виявлення факторів ризику та ранніх ознак їх розвитку наразі є одним з основних пріоритетів громадської охорони здоров'я, зазначається в роботі.

Як передісторія цих нових вражаючих відкриттів лікар виявив, що у людей середнього та похилого віку, які часто бачать погані сни та кошмари, ймовірність розвитку недоумства або хвороби Паркінсона (ХП) у майбутньому може бути більш ніж удвічі вищою.

Враховуючи, що значна частина людей, які регулярно бачать кошмари у дорослому віці, також повідомляють, що їм регулярно снилися погані сни у дитинстві, фахівець вирішив з'ясувати, чи можуть численні нічні кошмари у дитинстві передбачати розвиток деменції чи ХП у пізнішому віці.

У своїй роботі науковець використав базу даних Британського когортного дослідження, яке відслідковує життя всіх дітей, які народилися в Англії, Шотландії та Уельсі протягом тижня з 3 по 9 березня 1958 року.

Коли дітям було сім і одинадцять років, їхні матері відповідали на низку запитань про їхнє здоров'я, у тому числі про те, чи вони бачили страшні сни в попередні місяці.

Автор нового дослідження згрупував 6991 дитину залежно від того, як часто вони бачили кошмари у такому віці. Потім використовував статистичне програмне забезпечення для визначення, чи діти з більш регулярними поганими снами більш схильні до розвитку когнітивних порушень або діагностували ХП до того часу, коли їм виповнилося 50 років (2008 рік).

"Результати були очевидні. Чим частіше дітям снилися погані сни, тим вища ймовірність того, що у них розвинуться когнітивні порушення або буде діагностовано хворобу Паркінсона", - зауважується в публікації.

Примітно, що в порівнянні з дітьми, які ніколи не мали поганих снів, у тих, хто постійно страждав від кошмарів, ймовірність розвитку когнітивних порушень була на 76% вищою, а ймовірність розвитку ХП - на 640%.

Така закономірність була однаковою як для хлопчиків, так і для дівчаток, додає лікар.

"Ці результати показують, що регулярні погані сни та нічні кошмари в дитинстві можуть збільшити ризик розвитку прогресуючих захворювань головного мозку, таких як недоумство або хвороба Паркінсона, у пізнішому віці. Вони також піднімають інтригуючу можливість того, що зниження частоти поганих снів у ранньому віці може бути ранньою можливістю запобігти обом станам", - вказується в матеріалі.

За прогнозами науковців, кількість людей, які живуть з деменцією, потроїться з 50 мільйонів до 150 мільйонів у всьому світі протягом наступних трьох десятиліть, а кількість людей із хворобою Паркінсона досягне 14 мільйонів до 2040 року.