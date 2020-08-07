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В поезде Харьков-Рахов пассажир пытался задушить проводника: появилось видео

Пятница 07 августа 2020 11:20
В поезде Харьков-Рахов пассажир пытался задушить проводника: появилось видео
В поезде Харьков-Рахов на проводника напал пассажир (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Пьяный пассажир набросился в поезде на проводника

В поезде Укрзализныци, который следовал по маршруту Харьков-Рахов, произошел новый скандал. На одной из станций в вагон состава зашел мужчина, решивший ехать в поезде без билета. Он был пьян.

Как сообщается в Telegram-канале Pavlovsky-news, пьяный мужчина сразу же привлек внимание проводников.

Безбилетный пассажир сдаваться не собирался, еле удерживаясь на ногах, он убеждал, что электронный билет у него все же есть. Исчерпав все попытки, он решил проявить агрессию – попытался задушить одного из проводников.

В итооге злоумышленника скрутили и через 15 минут его задержала полиция. Из-за инцидента отправка поезда была задержана.

В поезде пьяный пассажир пытался задушить проводника

В ролике показано, как пьяный пассажир лежит на полу и его допрашивает начальник поезда. Мужчина в неадеквате доказывает, что билет у него все-таки есть. Отметим, что на видео мужчина ругается матом и пытается найти электронный билет в телефоне.

Как мы ранее писали, полицейские высадили трех пассажиров ночного поезда №17 Харьков-Ужгород. Они нарушали общественный порядок, распивали алкоголь и угрожали руководителю поезда.

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