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В поездах УЗ проводники цинично плюют на правила: "дышать невозможно"

Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця снова очутилась в центре скандала. Так, в некоторых поездах абсолютно игнорируются правило о запрете курения.

Об этом сообщается на странице Facebook "Общественный контроль Укрзализныци".

Детали скандала

Речь идет о поезде 738 Киев – Запорожье (Интерсити).

"Но от привычного Интерсити этот недоэкспресс отличается не только тем, что это не корейский электропоезд, а поезд с обычными вагонами-трансформерами, а еще и тем, что в нем невозможна комфортная поездка, потому что там постоянно курят в тамбурах вагонов, и не только пассажиры, но и проводники, отчего дышать в вагонах, даже в закрытом купе, невозможно", - сказано в сообщении.

Что делать, если проводник не реагирует на курение в вагонах

Так, во Львове нашли очень информативный плакат по поводу действий, если вам мешает табачный дым в общественных местах.

В данном случае, если проводник вагона не реагирует на ваше обращение по курению в тамбурах или туалетах вагонов, то обращайтесь немедленно (прямо во время поездки) на горячую линию Укрзализныци по телефону 0800-503-111 или через личные сообщения в Фейсбук-мессенжере.

Что делать, если вас обкуривают в общественных местах (фото: facebook.com/publiccontrolUZ)

Напомним, что Укрзализныцю поймали на сознательном обмане пассажиров с билетами.

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Укрзализныця