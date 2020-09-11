Поезд отрезал ноги 9-летней девочке: хотела сократить дорогу, как все

В Коростене Житомирской области произошла трагедия. 9 сентября поезд наехал на девочку, которая пыталась сократить дорогу. Все произошло около 12 часов дня на одном из путей станции "Коростень". Грузовой состав с прицепными вагонами не заметил ребенка и случилось непоправимое.

Как сообщается в сюжете ТСН, 9-летняя девочка в результате лишилась ног, ей ампутировали конечности. По словам медиков, у ребенка не было ни единых шансов сохранить ноги после случившегося. Сейчас школьница находится в реанимации.

Полиция Житомирской области начала расследование по этому делу. На станции говорят, что несмотря на запрет переходить пути, люди все равно игнорируют это правило и идут, чтобы сократить дорогу.

По словам хирурга, для ребенка это шок потерять ноги. Очевидцы трагедии говорят, что для них это тоже стало шоком, все произошло очень быстро.

В Коростене девочка угодила под поезд и осталась без ног

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