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Поезд "Интерсити" разнесли в пух и прах: туалеты, как в "плацкарте"

Автор: Людмила Жукова

Поезд "Интерсити" Киев - Кривой Рог раскритиковали за антисанитарию.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook Ольга Рузанова.

Пассажирка вспомнила, каким был чистым этот поезд, когда его только запустили.

"Интерсити 740 Киев - Кривой Рог. Каким чистым и комфортным он был в начале, почти идеальная чистота. Интернет. А сейчас?" - написала Ольга.

Женщина пожаловалась на антисанитарию в туалетах и сравнила их с уборными в плацкартных вагонах. Она отметила, что сантехника там пришла в упадок.

"Кафе работает в вагоне с наибольшим количеством пассажиров, там всегда очередь за кофе и сладостями, поэтому количество людей в вагоне еще больше номинальной. Туалеты - антисанитария полная, санитарное состояние приближено к плацкартному вагону, никакой обработки, сантехника в ужасном состоянии. Почему?" - задается вопросом пассажирка.

Пассажирка пожаловалась на условия в "Интерсити" (Ольга Рузанова/Facebook)

В комментариях украинці отреагировали на пост Ольги.

  • Це повністю гнила контора.
  • Потому что все деньги уходят на зп начальника Укрзализныци как мне помнится там около 1 млн грн.
  • То не тільки Укрзалізниця стратила, то наші співгромадяни обізлюються й деградують все сильніше.
  • Привіт, наберіть гарячу лінію 0800503111, будь ласка. Звернення +- ефективні.

Как мы ранее сообщали, электричка Укрзализныци Харьков - Золочев угодила в скандал. Дело в том, что в вагоне пассажиры позволяют себе распивать спиртное и даже курить сигареты.

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Укрзализныця