Поезд "Интерсити" разнесли в пух и прах: туалеты, как в "плацкарте"

Пассажирка вспомнила, каким был чистым этот поезд, когда его только запустили.

"Интерсити 740 Киев - Кривой Рог. Каким чистым и комфортным он был в начале, почти идеальная чистота. Интернет. А сейчас?" - написала Ольга.

Женщина пожаловалась на антисанитарию в туалетах и сравнила их с уборными в плацкартных вагонах. Она отметила, что сантехника там пришла в упадок.

"Кафе работает в вагоне с наибольшим количеством пассажиров, там всегда очередь за кофе и сладостями, поэтому количество людей в вагоне еще больше номинальной. Туалеты - антисанитария полная, санитарное состояние приближено к плацкартному вагону, никакой обработки, сантехника в ужасном состоянии. Почему?" - задается вопросом пассажирка.

Пассажирка пожаловалась на условия в "Интерсити" (Ольга Рузанова/Facebook)

В комментариях украинці отреагировали на пост Ольги.