Поезд "Интерсити" разнесли в пух и прах: туалеты, как в "плацкарте"

Поезд "Интерсити" Киев - Кривой Рог раскритиковали за антисанитарию.
Об этом рассказала на своей странице в Facebook Ольга Рузанова.
Пассажирка вспомнила, каким был чистым этот поезд, когда его только запустили.
"Интерсити 740 Киев - Кривой Рог. Каким чистым и комфортным он был в начале, почти идеальная чистота. Интернет. А сейчас?" - написала Ольга.
Женщина пожаловалась на антисанитарию в туалетах и сравнила их с уборными в плацкартных вагонах. Она отметила, что сантехника там пришла в упадок.
"Кафе работает в вагоне с наибольшим количеством пассажиров, там всегда очередь за кофе и сладостями, поэтому количество людей в вагоне еще больше номинальной. Туалеты - антисанитария полная, санитарное состояние приближено к плацкартному вагону, никакой обработки, сантехника в ужасном состоянии. Почему?" - задается вопросом пассажирка.
В комментариях украинці отреагировали на пост Ольги.
Как мы ранее сообщали, электричка Укрзализныци Харьков - Золочев угодила в скандал. Дело в том, что в вагоне пассажиры позволяют себе распивать спиртное и даже курить сигареты.