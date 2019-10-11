Поджег свою невесту: всплыли новые детали резонансного дела в Запорожье

В Запорожье начался суд на Виталием Чайковским, который облил бензином и поджег свою 22-летнюю невесту Анастасию Ковалеву прямо на глазах у всех соседей. Девушка получила 90% ожогов всего тела. Более недели медики пытались спасти Анастасию, но все усилия оказались напрасными – она скончалась. Новые детали резонансного дела сообщили в издании "Факты".

Ее жениха, который совершил страшное преступление, задержали сразу. Он не смог объяснить, зачем поджег свою возлюбленную и путанно говорил, что хотел "скрепить отношения". А вот подруги Анастасии рассказали, что всему причиной стала ревность.

На суде Чайковский утверждал, что невесту убивать он не хотел и вообще она загорелась "случайно". Зачем он облил ее бензином – объяснить не смог.

Анастасия Ковалева и Виталий Чайковский

Накануне инцидента между влюбленными произошла ссора. Родные и подруги Ковалевой рассказали, что ссоры вспыхивали часто и основная причина – патологическая ревность Виталия. Он контролировал каждый шаг своей невесты, устраивал скандалы на ровном месте.

"Впервые он позвал меня замуж на второй день знакомства. А всерьез попросил моей руки у родителей через пару месяцев отношений. Я готова любить каждую его частичку и дарить ему счастье, как он дарит мне его каждый день", - так писала Настя в социальных сетях. Она постоянно расхваливала своего избранника и клялась ему в любви.

Пара познакомилась в Киеве, где они вместе работали. Чайковский родом из Донецкой области и у него там остались жена и ребенок. Он задолжал большую сумму за алименты и участия в жизни ребенка не участвовал. После увольнения из киевской фирмы, он переехал к возлюбленной в Запорожье.

Анастасия Ковалева

Как рассказала подруга Анастасии, они даже в ЗАГС ходили, но у Чайковского возникли проблемы с документами и заявление они подать не смогли. Он ревновал Настю к каждому звонку, сообщению. Выяснял, кто эти люди, кто с ней здоровается. Девушка считала, что такая ревность – это проявление любви.

Перед трагедией пара жила в Новомосковске Днепропетровской области. Настя поехала в Запорожье, чтобы решить проблему с документами. Когда через два дня она не вернулась, Чайковский сорвался и поехал за ней. Кроме того, подруга сообщила, что Настя была беременна, но любимый заставлял сделать аборт. Мама сказала, что поддержит ее и поможет, но у Насти произошел выкидыш.

Мама Анастасии подтвердила, что в социальных сетях была только красивая картинка, а в реальности – постоянные скандалы на почве ревности. Виталий даже поднимал руку на возлюбленную.

Накануне трагедии девушка сообщила матери, что выгнала Виталия и собирается приехать к ней в Польшу. Потом влюбленные снова помирились, и Настя отправилась на пляж с подругой. Вечером Чайковский пришел в нетрезвом состоянии и устроил скандал за поход на пляж. Настя снова его выгнала и тогда он пошел за бензином.