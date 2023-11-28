Подвійна втрата. Мама військового померла після того, як дізналася про загибель сина

Валерій Василенко народився 26 червня 1976 року у місті Світловодську, закінчив міську загальноосвітню школу №1, згодом навчався у професійно-технічному училищі №5.

11 березня його призвали до служби на посаді командира відділення мінометного взводу мінометної батареї.

22 листопада 2023 року захисник Валерій Василенко загинув на передовій від гострої серцево-судинної недостатності. Після того, як його мама Анастасія Тодосієнко дізналася про втрату сина, 24 листопада її серце зупинилося.

Мама військового померла після того, як дізналася про загибель сина (фото: facebook.com/svmiskrada)

"Стійкістю та силою наших воїнів захоплюється весь світ. Та, на жаль, не всі вони повертаються додому живими. Безжальна та жорстока війна забирає найкращих захисників України. Ми втратили ще одного сина. Дуже важко сприймати втрату наших захисників, важко знаходити слова підтримки для рідних", - йдеться в повідомленні.

Валерія Василенка поховали разом із матір'ю в один день на одному кладовищі.

Валерій Василенко (фото: facebook.com/svmiskrada)