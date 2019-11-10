"Подвиг" Зайцевой? В Ужгороде авто въехало на тротуар с людьми (видео)

В Ужгороде водитель автомобиля въехал на тротуар, где недалеко были люди
В Ужгороде водитель так хотел припарковаться, что въехал на тротуар, на котором рядом находились люди. К счастью, никто не пострадал, авто зацепило только машины. Видео аварии, которая могла бы стать повторением "дела Зайцевой" в Харькове, попало в соцсети. Так, на своей странице в Facebook его опубликовал Виталий Романенко.
"Ужгород. Белый день", - подписал он ролик.
Видео с ДТП в Ужгороде попало в сеть (Facebook)
Пользователи сети выразили свой гнев и возмущение в комментариях.
Скриншот комментариев (Facebook)