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"Подвиг" Зайцевой? В Ужгороде авто въехало на тротуар с людьми (видео)

STYLERЖизнь    10.11.2019 - 13:09
"Подвиг" Зайцевой? В Ужгороде авто въехало на тротуар с людьми (видео)
ДТП в Ужгороде (Кадр из видео)

В Ужгороде водитель автомобиля въехал на тротуар, где недалеко были люди

В Ужгороде водитель так хотел припарковаться, что въехал на тротуар, на котором рядом находились люди. К счастью, никто не пострадал, авто зацепило только машины. Видео аварии, которая могла бы стать повторением "дела Зайцевой" в Харькове, попало в соцсети. Так, на своей странице в Facebook его опубликовал Виталий Романенко.

"Ужгород. Белый день", - подписал он ролик.

Видео с ДТП в Ужгороде попало в сеть (Facebook)

Пользователи сети выразили свой гнев и возмущение в комментариях.

  • Сразу в Лонжерон за жестянкой.
  • Это капец.
  • Припаркувався...
  • Де встиг швидкість набрати?
  • Цей же світлий раритетний автомобіль сьогодні підбили на серпантинах перед Перечином.
  • І це, майже, біля МРЕО... Я е..у!!! Винуваті, напевно, водії "раритетів" ВАЗ і Москвич, які, напевно, не мали право паркуватися біля магазину , бо там повинен був пронестися дурік на "хорошій" іномарці ...
  • Слава богу, що всі живі
  • &quot;Подвиг&quot; Зайцевой? В Ужгороде авто въехало на тротуар с людьми (видео)

Скриншот комментариев (Facebook)

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