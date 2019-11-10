"Подвиг" Зайцевой? В Ужгороде авто въехало на тротуар с людьми (видео)

ДТП в Ужгороде (Кадр из видео)

В Ужгороде водитель автомобиля въехал на тротуар, где недалеко были люди

В Ужгороде водитель так хотел припарковаться, что въехал на тротуар, на котором рядом находились люди. К счастью, никто не пострадал, авто зацепило только машины. Видео аварии, которая могла бы стать повторением "дела Зайцевой" в Харькове, попало в соцсети. Так, на своей странице в Facebook его опубликовал Виталий Романенко.

"Ужгород. Белый день", - подписал он ролик.

Видео с ДТП в Ужгороде попало в сеть (Facebook)

Пользователи сети выразили свой гнев и возмущение в комментариях.

Сразу в Лонжерон за жестянкой.

Это капец.

Припаркувався...

Де встиг швидкість набрати?

Цей же світлий раритетний автомобіль сьогодні підбили на серпантинах перед Перечином.

І це, майже, біля МРЕО... Я е..у!!! Винуваті, напевно, водії "раритетів" ВАЗ і Москвич, які, напевно, не мали право паркуватися біля магазину , бо там повинен був пронестися дурік на "хорошій" іномарці ...

Слава богу, що всі живі



Скриншот комментариев (Facebook)