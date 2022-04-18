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Подвалы смерти села Ягодное: истории от уцелевших после российской оккупации

Скриншот: оккупация села Ягодное Черниговской области
Автор: Светлана Мащенко

Ягодное Черниговской области было под оккупацией россиянами 28 дней, которые стали настоящим ужасом для жителей небольшого села.

Как люди пережили нашествие орды-говорится в сюжете программы Украинский свидетель.

Оккупанты зашли сюда почти сразу после начала войны. С тех пор начался ад. 380 человек оказались в подвалах, откуда вышли не все.

Местные рассказывают, что в общем помещении на 90 кв. м. жили 138 человек. Они ходили в туалет в ведра и спали стоя. Пожилые люди жили в погребах по 13 человек.

Внучка одного из жителей села, которая родилась за месяц до войны, умирала в подвале. К счастью, девочку удалось спасти.

"Воды не давали, сволочь. Кормили - 200 граммов юшки на двоих в сутки", - рассказывает мужчина.

Но были те, кто не выжил. Люди умирали, но оккупанты не позволяли выносить их тела. На стенах остались отметки об умерших. Некоторых жителей россияне застрелили и сожгли их дома.

Армия РФ была в Ягодном с 5 марта по 2 апреля. Сейчас Черниговская область под контролем Украины..

Ранее мы писали про рассказ пенсионерки об оккупации Ягодного.

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