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Подружжя "за копійки" перетворило старий контейнер для зерна на будиночок мрії (фото)

Як виглядає будиночок (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Подружжя з Великої Британії купило за 1 фунт стерлінг (50 грн) старий контейнер для зерна і перетворило його на затишний будиночок.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Daily Exspress.

Як виглядає незвичний будиночок

Скульптор та дизайнер меблів Боб Кемпбелл і його кохана Керол Енн знайшли старий контейнер на платформі eBay 5,5 років тому. За цей час пара перетворила приміщення 4 метри заввишки та 4 метри в діаметрі на дім із вітальнею, кухнею, ванною кімнатою та спальнею.

Металеву конструкцію вони поклали на бетонну основу, а зверху збудували дах. Всередині будинку циліндричної форми для пом’якшення металу використали деревину. В інтер’єрі багато речей створені з матеріалів, які знайшов Боб.

Наприклад, камін подружжя зробило зі газового балона, а диван - із заднього сидіння старого VW Beetle і ланцюгів. Для обіднього столу Боб взяв старе пиляльне полотно та вмонтував його в бетон.

Так виглядає будиночок (фото: Living Big in a Tiny House)

Для утеплення будинку використали перероблений пластик, встановивши пароізоляцію навколо стелі.

Кухня має усі сучасні зручності - духовку, плиту та 130-річну раковину, яку подружжю подарував сусід. Над вітальнею є відкритий рівень, де пара спить. Туди вони підіймаються по драбині, яку можна прибрати, коли вона не використовується.

Ванна кімната Боба та Керол має душову кабіну, раковину та компостний туалет. Віконце у домі - у формі ілюмінатора, яке Боб зробив із дверцят пральної машини.

Подружжя зізнається, що створили будинок своєї мрії (фото: Living Big in a Tiny House)

Пара говорить, що найкраще слово для опису цього місця - "затишок", адже воно абсолютно фантастичне.

Керол зізналася, що їй знадобився деякий час, щоб звикнути до життя в старому контейнері, але зараз їй там подобається.

Подружжя підрахувало, що витратили загалом 4000 фунтів стерлінгів (200 000 грн), щоб перетворити старий контейнер на затишний будиночок. Але при цьому вони натякнули, що, можливо, знову переїдуть, а цей будиночок здаватимуть в оренду через AirBnB.

Так виглядає будиночок (фото: Living Big in a Tiny House)

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