Подруга Зеленской раскрыла тайны ее характера: она ранимая

Елена Зеленская празднует 6 февраля свой день рождения (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Елена Зеленская не изменилась внутренне после того, как ее муж стал президентом

Елена Зеленская 6 февраля празднует свой день рождения. Первой леди Украины исполняется 42 года. Естественно, в этот день главный мужчина в жизни Елены написал для нее трогательное поздравление и поблагодарил за поддержку и заботу.

"Любить. Восхищаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Гадать, как ты отреагируешь на новости - приятные или не очень. Ждать встречи дома, как перед первым свиданием. Сказать взглядом то, для чего слова бывают лишними. Вместе смеяться и грустить. Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на минуту. Это и есть человеческое счастье. По крайней мере для меня. Потому мое счастье - это ты. С твоим днем, любимая", - написал Владимир Зеленский в своем Instagram.

Елена Зеленская празднует день рождения 6 февраля (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Близкая подруга жены президента Ксения - жена комика Евгения Кошевого откровенно рассказала о характере супруги Владимира Зеленского, а также о том, изменилась ли она после нового статуса ее мужа.

По словам Ксении, Елена всегда была открытой, доброй и с отличным чувством юмора. К сожалению, сейчас плотный график не дает Зеленской времени часто видеться с друзьями, но она о них не забывает, а переписывается или иногдда им звонит. Жена Кошевого отметила, что "корона у Зеленской не выросла" и она осталась такой же, как и была раньше.

"Корона точно не выросла. В этом плане изменений нет и не будет. Я знаю, какой она человек - на 100% не звездный. Так что не поменялась вообще никак. Ну разве что похорошела", - рассказала Ксения в интервью "КП в Украине".

Елена Зеленская обладает хорошим чувством юмора и совсем не надевает "маску" на людях.

"Без чувства юмора тут никак. Оно у нее здоровое, с приколами. Когда мы встречались с ней уже после похода в политику, она вела себя точно так же. Смысл надевать какую-то маску?" - поделилась Ксения.

Ксения отметила, что после "скандала с желтым платьем в Японии" Елена немного переживала, так как она ранимая, как и все женщины.

"Пишут в основном злые языки. Конечно, она ранимая, как любая женщина, у которой есть семья, муж, дети. Не думаю, что она спокойно на все смотрит. Естественно, переживает", - сказала подруга Зеленской.