Подруга убила женщину-полицейскую в Киеве: выяснились причины расправы

Погибшей также было 37 лет, ее имя Святослава Петрова, она была сотрудницей Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

Задержанная - подруга женщины. Поздно вечером они решили пройтись, и во время прогулки она внезапно набросилась на нее, несколько раз ударила по голове бутылкой, после чего нанесла полсотни ножевых ранений.

Ее задержали в тот же день, и она сама указала на местонахождение орудия убийства. Причиной нападения, предварительно, стала бытовая ссора.

Погибшая Святослава Петрова (фото: facebook.com)

Сегодня, 9 марта, женщине выберут меру пресечения, а также проведут ряд экспертиз, в том числе и психиатрическая.

С погибшей Святославой Петровой прощаться будут вероятнее всего уже завтра, 10 марта.

"Отрабатывалось много версий, в том числе и профессиональная деятельность, но остаточная, которая и привела к раскрытию преступления - это на бытовом уровне", - рассказывает Андрей Крищенко, глава ГУ НП Киева.

Убийство полицейской в Киеве (видео: ТСН)