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Подруга убила женщину-полицейскую в Киеве: выяснились причины расправы

Автор: Светлана Мащенко

Подозреваемую в убийстве 37-летней сотрудницы киберполиции в Киеве отправят на психиатрическую экспертизу, чтобы определить ее вменяемость, и разобраться, что же стало причиной конфликта, повлекшего столь зверскую расправу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Погибшей также было 37 лет, ее имя Святослава Петрова, она была сотрудницей Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

Задержанная - подруга женщины. Поздно вечером они решили пройтись, и во время прогулки она внезапно набросилась на нее, несколько раз ударила по голове бутылкой, после чего нанесла полсотни ножевых ранений.

Ее задержали в тот же день, и она сама указала на местонахождение орудия убийства. Причиной нападения, предварительно, стала бытовая ссора.

Погибшая Святослава Петрова (фото: facebook.com)

Сегодня, 9 марта, женщине выберут меру пресечения, а также проведут ряд экспертиз, в том числе и психиатрическая.

С погибшей Святославой Петровой прощаться будут вероятнее всего уже завтра, 10 марта.

"Отрабатывалось много версий, в том числе и профессиональная деятельность, но остаточная, которая и привела к раскрытию преступления - это на бытовом уровне", - рассказывает Андрей Крищенко, глава ГУ НП Киева.

Убийство полицейской в Киеве (видео: ТСН)

Напомним, что 37-летнюю подозреваемую задержали в Киеве 7 марта. Предварительно установлено, что между двумя знакомыми женщинами возник конфликт, после чего одна нанесла второй множественные ножевые ранения.

Тело сотрудницы киберполиции было обнаружено 7 марта около 3:00 в Дарницком районе Киева на улице Бажана. Погибшей нанесли более 40 ножевых ранений.

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