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Подростки жестоко избили "копа" в супермаркете и украли его iPhone: детали ЧП в Днепре

Автор: Светлана Мащенко

В Днепре четверо подростков набросились с кулаками на полицейского в супермаркете за то, что он сделал им замечание. "Копа" жестоко избили и вдобавок украли его iPhone.

Об этом сообщает Днепр Оперативный.

Как известно, инцидент произошел в супермаркете "АТБ", что на улице Каруны, куда сотрудник правоохранительных органов зашел за покупками в свой выходной день.

На кассе стояли четыре подростка, которые вели себя очень вызывающе и неадекватно. Полицейский сделал им замечание. Но вместо того, чтобы угомониться, парни напали на "копа" и начали избивать его по голове, туловищу так сильно, что мужчина несколько раз терял сознание.

Затем агрессивные подростки забрали iPhone полицейского и сбежали. Когда на место прибыла полиция, подростков пытались найти "по горячим следам". Но на прилегающей территории подходящих по описанию людей обнаружено не было.

Розыск малолетних хулиганов продолжается. На месте работала следственно-оперативная группа.

Ранее мы писали, что в Запорожье "копам" пришлось отбивать медиков от толпы, которая хотела забрать покойника.

Также сообщалось, что под Херсоном полицейский расстрелял участников АТО, после того, как подрезал их на автомобиле.

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