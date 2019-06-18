Подрались за место: в сеть попало видео массовой потасовки в маршрутке под Ровно

В маршрутке под Ровно пассажиры устроили массовую драку (коллаж: РБК-Украина)

Пассажиры маршрутки устроили разборки с криками и рукоприкладством

В маршрутке, которая следует из областного центра Ровно в райцентр Березно, произошла массовая потасовка, в которой участвовали мужчины, женщины и даже дети. Видео инцидента опубликовали на Facebook-странице "Типове Рівне".

Автор публикации пишет, что драку спровоцировал пьяный мужчина, который ехал с женой и детьми. Он не пускал в транспортное средство пассажиров, аргументируя это тем, что в маршрутке много людей и нет места.

На видео можно заметить дерущихся женщин и ребенка лет 10-ти, который также пытается вмешаться в драку.

На фоне слышен детский плач и женский крик "Я лучше на такси поеду". А водитель маршрутки, пытающийся выступить арбитром в конфликте, обещает инициаторам драки, что "он их больше никогда не возьмет".

В маршрутке под Ровно пассажиры устроили массовую драку (видео: facebook.com/tipoverivne/)

Пользователи сети активно обсуждают данное видео, которое уже набрало почти тысячу комментариев.

"Не умеете пить алкоголь, пейте ослиную мочу. И это все при детях..." - возмущается один из юзеров.

"Позорище! А ужаснее всего, что все на глазах у детей, вот же родители недоумки", - шокирован комментатор видео.

В маршрутке под Ровно пассажиры устроили массовую драку (скрин: facebook.com/tipoverivne/)

"Похоже, все пьяны, кроме детей", - пришел к выводу пользователь Facebook.

"Да, стресс дети пережили порядочный. Сочуствую. Как люди ненавидят друг друга, куда идем?" - шокирован увиденным еще один юзер.

В маршрутке под Ровно пассажиры устроили массовую драку (скрин: facebook.com/tipoverivne/)

Ранее мы писали, что водитель маршрутки в Одессе жестоко обошелся с 25-летней беременной женщиной. Неадекватный маршрутчик специально затормозил, чтобы женщина в положении упала.

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