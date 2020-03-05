Подозреваете коронавирус? В Киеве рассказали, куда обращаться при симптомах

Коронавирус в Украине официально диагностирован у одного мужчины - жителя Черновцов, а еще под наблюдением врачей находятся 6 пациентов, которые контактировали с больным. 5 марта в Минздраве заявили о возможном введении ограничительных мер из-за угрозы распространения опасной инфекции.

В Киеве ранее приняли решение ежедневно измерять температуру ученикам, усилили меры профилактики и намерены ограничить родителям доступ к школам.

Также в столице подготовили специальные базы в 7 больницах для госпитализации пациентов с подозрением на 2019-nCoV.

В КГГА рассказали, куда киевляне должны обращаться, если возникли подозрения на заболевание коронавирусом или обнаружение схожих симптомов. Как и в случаях с ОРВИ или гриппом, важно остаться дома и позвонить врачу при первых же признаках: это может быть повышение температуры, насморк, слабость, кашель, удушье или боль в мышцах.

После этого медик примет решение относительно дальнейших действий.

"Это может быть его визит к больному, дистанционное наблюдение или же рекомендация немедленно вызвать "скорую", - отметил мэр Киева Виталий Кличко в своем Facebook.

В столице работает круглосуточная горячая линия "Совет врача по телефону", куда можно позвонить в случае выявления тревожных симптомов, похожих на признаки нового китайского вируса. На нее киевляне могут обращаться по телефону 15-83 со стационарного телефона (бесплатно) и 044-235-01-01 - с мобильного (согласно тарифам мобильного оператора).

Как сообщалось, ранее украинский ученый, доктор медицинских наук Александр Гриневич рассказал, что коронавирус можно будет предупредить с помощью отечественного лекарства. По данным его исследования, было найдено эффективное лечение от опасного вируса.

Также мы писали о том, что медики назвали категорию людей, которая менее всего подвержена инфицированию коронавирусом.