Подозреваемый "коп" в убийстве Джорджа Флойда вышел на свободу

Бывший полицейский Томас Лейн, который подозревается в убийстве темнокожего Джорджа Флойда, вышел на свободу. За "копа" внесли залог почти миллион долларов, который ранее был объявлен судом. В громком деле правоохранитель проходит как подстрекатели и пособник в убийстве.

За Лейна внесли залог 750 тысяч долларов. Об этом пишет The New York Post.

Отметим, что 37-летний Томас Лейн был выпущен из тюрьмы округа Хеннепин около 16:08 в среду. Его следующее появление в суде запланировано на 29 июня.

Лейн и два других бывших полицейских, То Тао и Дж. Александр Куэнг, были взяты под стражу и обвинены как соучастники в убийстве Джорджа Флойда, который умер во время ареста 25 мая. Флойда пытались задержать по подозрению в использовании фальшивой купюры в продуктовом магазине.

Дерек Шовин, бывший полицейский, который во время ареста давил коленом на шею Флойда почти девять минут, обвиняется в убийстве второй степени и непредумышленном убийстве второй степени.

Напомним, что 46-летний Джордж Флойд умер в больнице после того, как его задерживали полицейские возле магазина 25 мая. Афроамериканца заподозрили в том, что он дал фальшивую купюру продавцу.

Видео жесткого задержания мужчины попало в сеть. На кадрах видно, как полицейский зажал шею задержанного коленом и прижал его к асфальту. При этом сам задержанный повторял фразу "Я не могу дышать".

После этого по США прокатилась волна протестов, которые вначале были мирными, а потом начали нести агрессивный характер. Беспорядки в США продолжаются до сих пор, темнокожие люди занимаются мародерством и грабят и разносят магазины, разбивают машины и нападают даже на больницы.

Как мы ранее писали, полицейский-убийца Джорджа Флойда может выйти на свободу.