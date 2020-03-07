Подойди к зеркалу и посмотри на себя: Усик ответил хейтерам на оскорбления

Александр Усик в прямом эфире пообщался с подписчиками и неожиданно для всех отреагировал на оскорбления со стороны одного из пользователей. Украинский боксер довольно мягко ответил на критику в свой адрес, будто она его вовсе не задела.

"Есть определенные люди, с которыми хочу поговорить. Я к вам даже лучше отношусь, чем к тем, которые ничего не говорят. Те, которые обзываются, говорят всякие глупости, показывают жесты, вот ты знаешь, о ком я говорю, ты знаешь меня и видишь. Ты заходишь ко мне на страницу, смотришь то, что я делаю, и присылаешь какие-то штуки мне не совсем правильного характера. Так вот, знай, дружище, что меня это вообще никак не задевает и не цепляет", - пишет боксер.

Александр Усик (фото: РБК-Украина)

Также Усик отметил, что ему без разницы, какого мнения о нем незнакомые люди, поскольку его отношение к окружающим от этого не измениться в худшую сторону. Спортсмен считает, что если с человеком пообщаться по-доброму, то он может измениться и стать лучше.

"Просто будь счастлив, серьезно. Если ты сейчас где-то сидишь в комнате, просто подойди к зеркалу и посмотри на себя и задай себе вопрос, кто ты такой и что ты в жизни делаешь, как ты живешь. Потом напиши мне, что ты там увидел. Давай с тобой увидимся, чая попьем. Я даже тебе заплачу за этот чай. Просто поговорим с тобой", - сказал Усик.

Также он добавил: "Эти люди - злые, а я могу им подарить добро. Никто же не знает, почему он злой, почему он негативный, почему он глупости всякие говорит".

Помимо того, во время прямой трансляции Саша подъехал к продавцам цветов и игрушек. Не успев что-либо выбрать, ему сразу предложили купить подарок. "Сколько миша стоит? 550? Недешево. Я цветы лучше жене куплю", - отметил боксер.

Как писало РБК-Украина, бывший абсолютный чемпион в крузервейте Усик провел в рамках супертяжелого веса всего один поединок. В середине октября прошлого года украинец победил американца Чазза Уизерспуна в седьмом раунде.