10 країн з найдешевшим і найдорожчим бензином у 2025 році: ціни вас шокують!

Де бензин найдешевший: 10 країн з найнижчими цінами

Нафтовидобувні країни традиційно утримують лідерство за найдешевшим бензином у світі. Завдяки державним субсидіям або великим власним запасам нафти ціни на пальне можуть бути символічними.

Проте не завжди низька ціна означає легку доступність - у деяких країнах заробітки такі малі, що навіть копійчаний бензин не рятує. Подивимось, де пальне найдешевше, і що це означає для гаманця пересічного жителя.

Іран

Бензин коштує 0,029 долара за літр. Середня зарплата становить 715 доларів. За ці гроші можна придбати понад 24 650 літрів бензину.

Лівія

Ціна за літр - 0,031 долара. Середньомісячний дохід - 275 доларів. Це дозволяє купити приблизно 8870 літрів пального.

Венесуела

Вартість пального - 0,035 долара за літр. Зарплата - 230 доларів на місяць. Водій може заправити близько 6570 літрів.

Ангола

Літр бензину коштує 0,328 долара. Середній дохід - 283 долари. Це дає можливість купити майже 863 літри бензину.

Єгипет

Ціна пального - 0,336 долара. Зарплата - 210-250 доларів. У середньому це 625–744 літри на місяць.

Кувейт

Бензин коштує 0,341 долара. При зарплаті в 4980 доларів можна придбати близько 14 600 літрів.

Алжир

Ціна за літр - 0,344 долара. Середня зарплата - 315 доларів. Це дозволяє купити приблизно 916 літрів бензину.

Туркменістан

Літр коштує 0,429 долара. Зарплата - 315-345 доларів. В середньому можна купити 735-804 літри.

Малайзія

Ціна пального - 0,464 долара. При доході 525 доларів можна придбати 1131 літр бензину.

Казахстан

Бензин коштує 0,498 долара. Середня зарплата - 885 доларів. Це близько 1777 літрів пального на місяць.

Щоправда, у деякі країни з дешевим бензином туристам зараз їхати немає сенсу - з різних причин (фото: Freepik.com)

Де бензин найдорожчий: 10 країн з найвищими цінами

У розвинених країнах бензин часто найдорожчий через високі податки, витрати на імпорт і екологічні збори. Проте ці витрати компенсуються рівнем зарплат - мешканці можуть дозволити собі пальне, незважаючи на його високу вартість.

У більшості таких країн віддають перевагу громадському транспорту чи електрокарам, що частково знижує потребу в бензині. Давайте дізнаємось, де бензин найдорожчий, і чи впливає це на купівельну спроможність населення.

Гонконг

Ціна - 3,429 долара за літр. Середня зарплата - 4756 доларів. Це дозволяє купити лише 1387 літрів бензину.

Ісландія

Бензин коштує 2,312 долара. При зарплаті 5775 доларів можна купити приблизно 2499 літрів.

Нідерланди

Ціна за літр - 2,116 долара. Доходи в середньому - 3771 долар. Виходить 1781 літр на місяць.

Данія

Вартість пального - 2,086 долара. Середня зарплата - 5440 доларів. За неї можна придбати 2607 літрів бензину.

Сінгапур

Ціна - 2,066 долара за літр. Зарплата становить 3855 доларів. Це дає можливість заправити 1866 літрів.

Ліхтенштейн

Літр бензину коштує 2,055 долара. При доході 5605 доларів можна купити 2728 літрів пального.

Ізраїль

Ціна - 2,052 долара за літр. Середня зарплата - 3610 доларів. Вистачить на 1760 літрів бензину.

Швейцарія

Бензин - 1,981 долара за літр. Зарплата - 7620 доларів. Це дозволяє купити 3848 літрів.

Ірландія

Ціна за літр - 1,952 долара. При доході 4020 доларів можна заправити 2059 літрів.

Італія

Бензин коштує 1,949 долара. Середня зарплата - 3177 доларів. Це дорівнює 1630 літрам пального.