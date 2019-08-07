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Подо Львовом художник зарезал жену за неубранный двор

STYLERЖизнь    07.08.2019 - 20:41
Подо Львовом художник зарезал жену за неубранный двор
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В одном из сел Львовской области муж-деспот зарезал свою супругу

Во Львовской области в одном из сел случилась кровавая семейная драма. Муж, который был очень строг дома со своей женой, убил ее ножом в грудь. Люди в селе сообщили, что дома 67-летний художник был настоящим тираном. Он часто бил свою супругу, а однажды соседи увидели, что он замахнулся на нее деревяной палкой. Об этом сообщает "Факты.ICTV".

Подо Львовом художник зарезал жену за неубранный двор

Фото: Дом художника с женой (fakty.com.ua)

Однажды между супругами разгорелся конфликт, и художник ударил женщину ножом в грудь. По словам полицейских, нож был обычный кухонный, которым чистили овощи. Женщина легла спать и больше не проснулась. Правоохранители сообщили, что она умерла от ножевого ранения. Художника задержали и теперь ему "светит" 15 лет тюрьмы.

Отметим, что художник был знаменитостью в своем селе. За то, что он разрисовал церковь, люди его очень любили.

Как мы ранее писали, в Луганской области предстанет перед судом 27-летний житель Северодонецка, который выкинул с балкона своей квартиры собаку.

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