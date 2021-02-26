Под Львовом директор лицея "разнесла" одежду школьников: на коленях клубнику собирать!

"Прошу обратить ваше внимание, какое отношение директора школы Щербань Н.И к нашим детям !! Вот такое отношение к детям каждый день", - сообщил Петр.

На опубликованной записи можно услышать, как директор делает замечания школьникам. Также она возмутилась тем, что школьницы надевают платки, и заявила, что не будет пускать учеников в школу, если они не изменят свой внешний вид.

"Почему в рабочих штанах? Ну понятно, девки, уже готовитесь на коленях клубнику собирать. Ну это вообще! Как можно ходить в спортивных штанах, да еще с дыркой? Мне все равно, что ты упал, дыра же есть. Забирай вещи и уходи отсюда. Завтра тебя и тебя в школу не пущу, просто накажу. Привести себя завтра в порядок, найти нормальные штаны, а не рабочие", — сказала директор.

В комментариях некоторые украинцы отметили, что директор школы права и дети должны ходить на уроки в надлежащем внешнем виде.