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Дети

Под Львовом директор лицея "разнесла" одежду школьников: на коленях клубнику собирать!

Автор: Людмила Жукова

В Сосновке Львовской области директор лицея раскритиковала внешний вид старшеклассников. Женщина грозилась детям не пустить их на занятия в следующий раз.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Петр Дащук.

"Прошу обратить ваше внимание, какое отношение директора школы Щербань Н.И к нашим детям !! Вот такое отношение к детям каждый день", - сообщил Петр.

На опубликованной записи можно услышать, как директор делает замечания школьникам. Также она возмутилась тем, что школьницы надевают платки, и заявила, что не будет пускать учеников в школу, если они не изменят свой внешний вид.

"Почему в рабочих штанах? Ну понятно, девки, уже готовитесь на коленях клубнику собирать. Ну это вообще! Как можно ходить в спортивных штанах, да еще с дыркой? Мне все равно, что ты упал, дыра же есть. Забирай вещи и уходи отсюда. Завтра тебя и тебя в школу не пущу, просто накажу. Привести себя завтра в порядок, найти нормальные штаны, а не рабочие", — сказала директор.

В комментариях некоторые украинцы отметили, что директор школы права и дети должны ходить на уроки в надлежащем внешнем виде.

  • У всьому завжди винні адміністрація, вчителі, але ніяк не учні! Приходиш на урок, то деякі учні, таке відчуття, шо на дискотеку прийшли. У школу дітям потрібно ходити у шкільній формі, охайними та чистими.
  • Не розумію, що поганого в тому, що директор хоче, щоб діти ходили чисті і охайні до школи? Батькам теж не завадило б звернути увагу на зовнішній вигляд їхніх дітей. Нічого немає поганого в тому, щоб діти ходили в формі.
  • У школі діти повинні носити шкільну форму а не порвані штани. Школа є школа.
  • Краще шкільна форма ,ніж діти мають приходити до школи в будь- чому. Приємно дивитися на фотографіях, що діти чисті та охайні і мають належний вигляд. Шкільна форма дисциплінує дітей і привчає їх до певного порядку.

Как мы писали ранее, в школе под Днепром разгорелся скандал из-за поборов.

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