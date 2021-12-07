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Подмешали в напиток опасное вещество: в Одессе школьники ради пранка отравили одноклассницу

Автор: Светлана Мащенко

В Одессе школьники решили "пранконуть" одноклассницу, подлив ей в напиток опасное вещество, из-за чего 14-летняя девочка получила отравление и угодила в больницу.

Об этом сообщает ресурс Odessit.ua.

Очевидцы инцидента говорят, что школьники сделали для девочки "коктейль" из колы и антисептика. И это должно было стать пранком, то есть розыгрышем.

Но очевидно, ученики школы не очень хорошо учат химию, поэтому закончилось все госпитализацией из-за отравления.

Инцидент произошел в специализированной школе №35, что на проспекте Гагарина.

Девочке стало плохо и ее отвезли в больницу, где была оказана необходимая помощь. Сейчас пострадавшая чувствует себя уже лучше.

Что такое пранк и почему это может быть опасно

Prank - в переводе: проказа, выходка, шалость, розыгрыш, шутка изначально был телефонным розыгрышем. Но сейчас термин "пранк" используется для любых розыграшей, порой жестоких.

Появился даже термин "пранконуть" - что значит, к примеру, подсыпать соль в чай, подложить что-либо в обувь, приклеить к одежде бумажку с шуточной надписью. А в интернете масса видео с пранком, который любят пересматривать дети разных возрастов.

Но иногда пранкеры перегибают палку, как в случае описанном выше.

Ранее мы писали, что в Крыму школьники напали на девочку крымскотатарской национальности.

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школапранк