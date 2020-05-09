Как не подхватить COVID-19 на пляже и в бассейне: советы ученых

Коронавирус 2020 может быть уничтожен морской водой. К такому выводу пришли ученые из Высшего совета по научным исследованиям Испании. Они отметили, что соль в морской воде может разрушать вирус.

Таким же эффектом обладает вода в бассейнах и СПА-салонах, где ее дезинфицируют. Однако что касается пресной воды - вирус выживает. На данный момент важно обратить внимание всем отдыхающим.

Пагубным для коронавируса является высокая температура воздуха. Например, в саунах и банях температура выше 60 градусов и выжить COVID-19 в таких условиях точно не сможет.

Ученые предостерегают от посещения рек, озер и пресноводных водоемов, ведь там коронавирус может выжить. А вот совокупное воздействие соли морской воды, солнечного ультрафиолетового излучения и нагретого песка, напротив, должно деактивировать вирус.

Помимо того, летом люди значительно меньше контактируют друг с другом. А усиление ветра не дает вирусу распространяться так быстро, как это происходило зимой.

Напомним, что названо самое опасное место, где можно подцепить коронавирус.

Мы писали, что эксперты указали на основную группу риска, которая умирает от коронавируса 2020 значительно чаще.

А также о том, как распознать COVID-19 у ребенка и поделились ценными советами. Зачастую у детей повышается температура, при развитии пневмонии появляются одышка и признаки дыхательной недостаточности.