Как подготовиться к вакцинации и каких побочных эффектов можно ожидать

Как проводят вакцинацию от коронавируса в Украине

Вакцинацию проводят мобильные бригады по иммунизации – они работают в центрах, а также осуществляют выезды в те места, где нет доступа к медицинским учреждениям. Для получения вакцины в центрах нужна предварительная запись с помощью приложения "Дія" или через контакт-центр Минздрава. Чтобы получить полноценный иммунитет от COVID-19, необходимо сделать две дозы одной вакциной с промежутком не менее 20 дней между ведениями.

Как подготовиться к вакцинации

Если вы болеете или недавно переболели COVID-19 и не получали прививку, то рекомендуется отложить вакцинацию на шесть месяцев.

Если вы переболели коронавирусом и решили вакцинироваться раньше, то сначала проконсультируйтесь с семейным врачом.

Если вы заболели COVID-19 после получения первой дозы вакцины, то вторую дозу стоит отложить на шесть месяцев.

Если вы получали лечение антителами от COVID-19, то рекомендуется отложить вакцинацию на шесть месяцев.

Если вы беременны, то рекомендуется вакцинироваться после рождения ребенка.

Если вы узнали о беременности после получения первой дозы, то вторую дозу стоит отложить до рождения ребенка.

Перед вакцинацией нельзя делать тест на беременность.

Если вы кормите ребенка грудью, то можно вакцинироваться.

Если вы получили прививку от других инфекционных болезней, то вакцинироваться от коронавируса можно через 14 дней.

После получения вакцины от коронавируса, получать прививку от других болезней рекомендуется не ранее, чем через 28 дней после получения второй дозы. Если вакцинация от COVID-19 становится преградой для плановой вакцинации по возрасту или по схеме, этот период можно сократить до 14 дней.

Важно!

Абсолютными противопоказаниями для вакцинации от коронавируса являются аллергические реакции на полиэтиленгликоль – нельзя использовать мРНК-вакцины.

Если вы склонны к аллергическим реакциям, то перед вакцинацией нужно пройти обследование у аллерголога.

Какие побочные эффекты могут появиться после вакцинации от коронавируса

Врачи объясняют, что вакцинация помогает организму развить иммунитет к вирусу и реакция может означать, что тело начинает строить защиту.

Самыми частыми реакциями бывают:

боль

припухлость

Также могут появиться:

горячка

озноб

головная боль

утомляемость

Эти реакции являются нормальными и проходят через пару дней после вакцинации. Если вы чувствуете дискомфорт, то нужно обратиться к врачу за рекомендациями. Также можно облегчить эти симптомы:

приложить прохладный компресс на место вакцинации

сделать легкую разминку руки, в которую сделали прививку

пить больше жидкости

Вакцина от COVID-19 не может вызвать заболевание, но вы можете получить первую дозу уже в зараженном состоянии, когда симптомы еще не проявились. Общая слабость и повышение температуры – нормальная реакция на вакцинацию и эти симптомы исчезают через несколько дней.

Если после вакцинации появляется высокая температура, постоянный кашель, утрата нюха или вкуса, нужно сделать тест на коронавирус. Сообщайте вашему семейному врачу о всех побочных реакциях после вакцинации.