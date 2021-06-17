Как подготовиться к вакцинации и каких побочных эффектов можно ожидать

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Уже работает более 60 пунктов массовой вакцинации населения в разных городах Украины. Большинство таких центров работает на выходных.
Как правильно подготовиться к вакцинации и что нужно знать о побочных эффектах разных вакцин – читайте в нашем материале ниже.
Вакцинацию проводят мобильные бригады по иммунизации – они работают в центрах, а также осуществляют выезды в те места, где нет доступа к медицинским учреждениям. Для получения вакцины в центрах нужна предварительная запись с помощью приложения "Дія" или через контакт-центр Минздрава. Чтобы получить полноценный иммунитет от COVID-19, необходимо сделать две дозы одной вакциной с промежутком не менее 20 дней между ведениями.
Абсолютными противопоказаниями для вакцинации от коронавируса являются аллергические реакции на полиэтиленгликоль – нельзя использовать мРНК-вакцины.
Если вы склонны к аллергическим реакциям, то перед вакцинацией нужно пройти обследование у аллерголога.
Врачи объясняют, что вакцинация помогает организму развить иммунитет к вирусу и реакция может означать, что тело начинает строить защиту.
Самыми частыми реакциями бывают:
Также могут появиться:
Эти реакции являются нормальными и проходят через пару дней после вакцинации. Если вы чувствуете дискомфорт, то нужно обратиться к врачу за рекомендациями. Также можно облегчить эти симптомы:
Вакцина от COVID-19 не может вызвать заболевание, но вы можете получить первую дозу уже в зараженном состоянии, когда симптомы еще не проявились. Общая слабость и повышение температуры – нормальная реакция на вакцинацию и эти симптомы исчезают через несколько дней.
Если после вакцинации появляется высокая температура, постоянный кашель, утрата нюха или вкуса, нужно сделать тест на коронавирус. Сообщайте вашему семейному врачу о всех побочных реакциях после вакцинации.
Напомним, ранее мы писали о том, как вакцинация от коронавируса может повлиять на женское здоровье.