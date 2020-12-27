В подъезде многоэтажки в Киеве псы набросились на женщину с собачкой

В Киеве в одной из многоэтажек вблизи Минского массива на женщину с собачкой в подьезде набросились псы. Они напали и повалили горожанку на пол.

Об инциденте сообщают в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook. Оказалось. что женщина вместе со своим маленким песом ждала лифт на площадке перед ним.

На видео видно, как только дверцы лифта распахнулись, оттуда выбежали две большие собаки, которые набросились на меньшего зверя и на женщину. Она же не удержалась на ногах и упала.

К слову, ни один из псов не был в наморднике. Это очень возмутило пользователей соцсети, которые в большинстве в комментариях к видео выступили за введение штрафов за выгул собак без намордников:

Как бы еще до людей донести, что если стоите на первом этаже и не вызвали лифт, а он приехал, то это не чудеса телекинеза, а в нем кто-то приехал вниз. И не нужно ломиться туда, как только дверь слегка приоткрылась. Сначала неплохо было бы людей выпустить;

У нас сосед 9-х держит и раз в день выгуливает. когда они выбегают, сносят все на своем пути;

Главное, что людям "намордники" одели и штрафы утвердили, а собаки-то такое, никому не интересно;

А мне жаль девушку ... Она так распласталась;

Просто нет воспитания собак;

Пока не начнут штрафы, как за маски по 17000 тыс, будут людей грызть;

Я очень люблю животных, но в этой ситуации наглые хозяева;

Стоять перед лифтом расслабленной, с собакой не на коротком поводке, это не самый умный поступок.

Видео с инцидентом можно посмотреть по ссылке.

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