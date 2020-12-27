В подъезде многоэтажки в Киеве псы набросились на женщину с собачкой

В Киеве в одной из многоэтажек вблизи Минского массива на женщину с собачкой в подьезде набросились псы. Они напали и повалили горожанку на пол.
Об инциденте сообщают в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook. Оказалось. что женщина вместе со своим маленким песом ждала лифт на площадке перед ним.
На видео видно, как только дверцы лифта распахнулись, оттуда выбежали две большие собаки, которые набросились на меньшего зверя и на женщину. Она же не удержалась на ногах и упала.
К слову, ни один из псов не был в наморднике. Это очень возмутило пользователей соцсети, которые в большинстве в комментариях к видео выступили за введение штрафов за выгул собак без намордников:
Видео с инцидентом можно посмотреть по ссылке.
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