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Не поделили медуз: в Бердянске туристы устроили драку прямо в море (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В курортном Бердянске между двумя компаниями отдыхающих произошел конфликт, который перерос в драку прямо в море.

Видео опубликовали в Facebook на странице "Новости Бердянска".

По словам очевидцев, туристы поссорились из-за медуз. Якобы одна компания выбрасывала медуз на берег, а другая встала на их защиту. В результате чего словесная перепалка переросла в драку.

В комментариях пользователи с юмором отреагировали на произошедшее.

  • Теперь медузы будут плавать гордо, ведь за них боролись;
  • Больше всех были шокированы медузы;
  • Скоро будет битва за комаров;
  • Какой ужас! Позорище! Медузы в шокированы, что за них борьба произошла. Вот смеху;
  • А медузы, что говорят за эту ситуацию;
  • А где сами медузы, их на видео не видно;
  • Так со стороны посмотришь, начинаешь задумываться, что действительно большое количество людей имеет происхождение от обезьяны!;
  • А еще говорят медуз много. Он поделить не могут, не хватает.

Ранее мы сообщали, что в Одессе охранник магазина подрался с женщинами из-за бутылки коньяка. По его словам, они не заплатили за коньяк.

Также на курорте на Азовском море девушка ударила охранника клуба после чего он отправил ее в нокаут.

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Бердянскмедузи