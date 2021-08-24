Не поделили медуз: в Бердянске туристы устроили драку прямо в море (видео)

В курортном Бердянске между двумя компаниями отдыхающих произошел конфликт, который перерос в драку прямо в море.
Видео опубликовали в Facebook на странице "Новости Бердянска".
По словам очевидцев, туристы поссорились из-за медуз. Якобы одна компания выбрасывала медуз на берег, а другая встала на их защиту. В результате чего словесная перепалка переросла в драку.
В комментариях пользователи с юмором отреагировали на произошедшее.
Ранее мы сообщали, что в Одессе охранник магазина подрался с женщинами из-за бутылки коньяка. По его словам, они не заплатили за коньяк.
Также на курорте на Азовском море девушка ударила охранника клуба после чего он отправил ее в нокаут.