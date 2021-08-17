Подарок за вакцинацию от коронавируса: в Минздраве придумали новую акцию

В Минздраве Украины придумали новую акцию для поощрения украинцев за вакцинацию от коронавируса. Теперь жителям Украины предлагают бесплатную подписку на сайте кино и сериалов, которая будет длиться неделю.
Об этом сообщили на странице ведомства в Facebook.
В министерстве рассказали, что все украинцы, привитые от COVID-19 смогут неделю бесплатно смотреть кино и сериалы на популярном портале MEGOGO.
Если вы сделали прививку хотя бы одной дозой антиковидной вакциной, то медиасервис подарит 7 дней подписки "Кино+". Это большой выбор фильмов, сериалов, мультфильмов, фильмовых каналов, аудиокниг и подкастов.
Для активации не нужно вводить платежные данные. После окончания срока бесплатного периода ваша подписка автоматически аннулируется. Промокод можно использовать до конца 2021 года.
Стоит отметить, что это не единственный сюрприз украинцам за вакцинацию от коронавируса. Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал всем вакцинированным билеты на концерт ко Дню Независимости.
А также мы писали о том, что в правительстве приготовили несколько сюрпризов для украинцев, которые вакцинируются от коронавируса.